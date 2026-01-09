Elvira Öberg vann sprinten

Nu har världscupen

i skidskytte startat igen

efter en paus

under jul och nyår.

På torsdagen var det

tävlingar för damer

och herrar i sprint.

Svenska Elvira Öberg

vann damernas tävling.

Hon missade inga skott

och åkte snabbast.

Suvi Minkkinen från Finland

blev tvåa.

Anna Magnusson blev

näst bästa svenska.

Hon kom på åttonde plats.

Sebastian Samuelsson

blev bäste svensk

i herrarnas sprint.

Han blev fyra.

Tommaso Giacomel från Italien

vann herrarnas tävling.

Han var nära vän

med den norske skidskytten

Sivert Guttorm Bakken

som nyligen dött.

Efter segern hyllade Giacomel

sin vän.

Han pekade upp mot himlen.

– Det här är en av

mina bästa tävlingar,

men samtidigt är det en av

de sorgligaste dagarna i mitt liv,

sa Giacomel efteråt.

På lördag fortsätter

världscupen i tyska Oberhof.

Klockan 12.00 är det jaktstart

för herrar.

Klockan 14.25 är det stafett

för damer.

8 SIDOR/TT

Sorglig start för skidskyttet