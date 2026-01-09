Sport

Hon håller i och lyfter upp sina skidor i en segergest.

Elvira Öberg vann senaste tävlingen i skidskytte för damer. Foto: Tobias Schwarz/AP/TT

Elvira Öberg vann sprinten

Nu har världscupen
i skidskytte startat igen
efter en paus
under jul och nyår.

På torsdagen var det
tävlingar för damer
och herrar i sprint.

Svenska Elvira Öberg
vann damernas tävling.
Hon missade inga skott
och åkte snabbast.

Suvi Minkkinen från Finland
blev tvåa.
Anna Magnusson blev
näst bästa svenska.
Hon kom på åttonde plats.

Sebastian Samuelsson
blev bäste svensk
i herrarnas sprint.
Han blev fyra.

Tommaso Giacomel från Italien
vann herrarnas tävling.
Han var nära vän
med den norske skidskytten
Sivert Guttorm Bakken
som nyligen dött.

Efter segern hyllade Giacomel
sin vän.
Han pekade upp mot himlen.

– Det här är en av
mina bästa tävlingar,
men samtidigt är det en av
de sorgligaste dagarna i mitt liv,
sa Giacomel efteråt.

På lördag fortsätter
världscupen i tyska Oberhof.
Klockan 12.00 är det jaktstart
för herrar.
Klockan 14.25 är det stafett
för damer.

Sorglig start för skidskyttet

De leder totala världscupen

Världscupen för damer:

  1. Lou Jeanmonnot från Frankrike
  2. Maren Kirkeeide från Norge
  3. Suvi Minkkinen från Finland
  4. Anna Magnusson från Sverige

Världscupen för herrar:

  1. Johan-Olav Botn från Norge
  2. Tommaso Giacomel från Italien
  3. Eric Perrot från Frankrike
  4. Sebastian Samuelsson från Sverige

Världscupen håller på till den 22 mars.

9 januari 2026

