Sport
Ryska och svenska spelare kämpar om pucken framför den Sveriges målvakt.
Sverige möter Ryssland i OS 2022. Foto: Christine Olsson/TT

Nej till att möta Ryssland

Sverige säger nej till
att möta Ryssland i ishockey.
Flera andra länder
gör också det.

Nyligen blev det känt
att Ryssland får tävla
i VM i ishockey för herrar.
Det har domstolen CAS
sagt ja till.

VM för herrar är
i mitten av maj nästa år.

Sverige kommer
att spela VM även
om Ryssland är med.

Men det blir inga
matcher mot Ryssland.
Det gäller så länge
Ryssland krigar i Ukraina.
Det säger Sveriges förbund
för ishockey.

8 SIDOR

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4 kommentarer

  1. 4 november 2026 kl. 10:51
    Rättvisa skriver:

    Bra att man tar avstånd för den etik och moral som Ryssland visar med krig. Dock är det faktiskt ”krig” varenda hockeymatch på isen. Att medvetet skada sina motståndare är definitivt inte sport precis.

  2. 4 november 2026 kl. 12:18
    Inna skriver:

    Jag vill tacka svenskarna för deras ställningstagande.Det är mycket värdefullt att ni stöder Ukraina.

  3. 4 november 2026 kl. 12:48
    Ukraina skriver:

    Ryssland och Putin är bajs💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩

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