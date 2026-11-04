Nej till att möta Ryssland
Sverige säger nej till
att möta Ryssland i ishockey.
Flera andra länder
gör också det.
Nyligen blev det känt
att Ryssland får tävla
i VM i ishockey för herrar.
Det har domstolen CAS
sagt ja till.
VM för herrar är
i mitten av maj nästa år.
Sverige kommer
att spela VM även
om Ryssland är med.
Men det blir inga
matcher mot Ryssland.
Det gäller så länge
Ryssland krigar i Ukraina.
Det säger Sveriges förbund
för ishockey.
8 SIDOR
Bra att man tar avstånd för den etik och moral som Ryssland visar med krig. Dock är det faktiskt ”krig” varenda hockeymatch på isen. Att medvetet skada sina motståndare är definitivt inte sport precis.
Jag vill tacka svenskarna för deras ställningstagande.Det är mycket värdefullt att ni stöder Ukraina.
Ryssland och Putin är bajs💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩
hallo