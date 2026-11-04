Sverige säger nej till

att möta Ryssland i ishockey.

Flera andra länder

gör också det.

Nyligen blev det känt

att Ryssland får tävla

i VM i ishockey för herrar.

Det har domstolen CAS

sagt ja till.

VM för herrar är

i mitten av maj nästa år.

Sverige kommer

att spela VM även

om Ryssland är med.

Men det blir inga

matcher mot Ryssland.

Det gäller så länge

Ryssland krigar i Ukraina.

Det säger Sveriges förbund

för ishockey.

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