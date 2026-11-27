Den första tävlingen

i damernas världscup

i skidor har varit.

Det blev succé

direkt för Sverige.

Ebba Andersson vann.

Linn Svahn kom tvåa.

Frida Karlsson blev trea.

Sedan körde

herrarna 10 kilometer.

Där blev det succé för Norge.

Alla sex åkare i topp

kom från Norge.

Martin Löwström Nyenget vann.

Truls Gisselman

var bäste svensk

på elfte plats.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR