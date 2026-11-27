Succé direkt för svenskorna
Den första tävlingen
i damernas världscup
i skidor har varit.
Det blev succé
direkt för Sverige.
Ebba Andersson vann.
Linn Svahn kom tvåa.
Frida Karlsson blev trea.
Sedan körde
herrarna 10 kilometer.
Där blev det succé för Norge.
Alla sex åkare i topp
kom från Norge.
Martin Löwström Nyenget vann.
Truls Gisselman
var bäste svensk
på elfte plats.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
- Vinterns första tävlingar
i världscupen i skidor
är i Ruka i Finland.
- Fredagen den 27 november
Klockan 10.30: 10 kilometer för damer
Klockan 13.15: 10 kilometer för herrar
- Lördagen den 28 november
Klockan 8.45: Kval i sprint för damer och herrar
Klockan 11.15: Finaler i sprint för damer och herrar
- Söndagen den 29 november
Klockan 10.00: 20 kilometer för herrar
Klockan 11.55: 20 kilometer för damer
- Du kan se skidorna
på kanalen Viaplay sport
och sajten Viaplay.
🥰BRA!