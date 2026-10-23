Sverige

Det blåser vid havet. Två personer går vid stranden.

Blåsigt väder. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/TT

Blåsigt i helgen

Den här helgen
blir det blåsigt väder
på flera ställen i Sverige.
Myndigheten SMHI
varnar för det.

En storm som kallas Boelo
kommer till Sverige på söndag.
Då blir det mycket blåsigt
till exempel i södra Sverige
och i området Västernorrland.

SMHI varnar för
att träd kan blåsa ner.

De kan bli problem i trafiken
och med el och telefoner.

8 SIDOR/TT

23 oktober 2026

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8 kommentarer
  1. Hej skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 13:50

    Jag tycker det är mysigt när det är storm utomhus och man är i sitt hem.

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  2. Milenka skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 14:07

    Hoppas inte! Idag är Bunkeflostrand soligt! Vi behöver inte oväder nu!🙂😎🧡

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  3. ⛈⛈🌧🌨🌦🌫🌪🌬☂️🌂☔🌀🌀 skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 14:15

    det får bli som det blir vi kan inte göra så mycket åt detta.bara plocka alla lösa föremål inomhus.

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  4. 😆😆😁 skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 15:23

    Utomhus menade jag

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  5. Anonym skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 23:34

    På med kaffekokaren . Ha sterainljusen framme. Lampor som går på batteri. Sitta å mysa vid fönstret å titta ut med varm kopp kaffe å bulle.

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  6. Anonym skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 23:38

    Vatten i kylen till djuren . Hällt upp vatten i hink till toan. Termos med kaffe. Filtar å täcke på golv om det nlir kallt. Ljusen fram.

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  7. Mary skriver:
    24 oktober, 2026 kl. 08:03

    Hon är också summary land som mig Eritria😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭

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  8. JonteBronte skriver:
    24 oktober, 2026 kl. 08:51

    Jag hoppas på regn i blåsten. Det piggar upp

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