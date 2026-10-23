Blåsigt i helgen

Den här helgen

blir det blåsigt väder

på flera ställen i Sverige.

Myndigheten SMHI

varnar för det.

En storm som kallas Boelo

kommer till Sverige på söndag.

Då blir det mycket blåsigt

till exempel i södra Sverige

och i området Västernorrland.

SMHI varnar för

att träd kan blåsa ner.

De kan bli problem i trafiken

och med el och telefoner.

8 SIDOR/TT