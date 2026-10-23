Sverige
Blåsigt väder. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/TT
Blåsigt i helgen
Den här helgen
blir det blåsigt väder
på flera ställen i Sverige.
Myndigheten SMHI
varnar för det.
En storm som kallas Boelo
kommer till Sverige på söndag.
Då blir det mycket blåsigt
till exempel i södra Sverige
och i området Västernorrland.
SMHI varnar för
att träd kan blåsa ner.
De kan bli problem i trafiken
och med el och telefoner.
8 SIDOR/TT
23 oktober 2026
Jag tycker det är mysigt när det är storm utomhus och man är i sitt hem.
Hoppas inte! Idag är Bunkeflostrand soligt! Vi behöver inte oväder nu!🙂😎🧡
det får bli som det blir vi kan inte göra så mycket åt detta.bara plocka alla lösa föremål inomhus.
Utomhus menade jag
På med kaffekokaren . Ha sterainljusen framme. Lampor som går på batteri. Sitta å mysa vid fönstret å titta ut med varm kopp kaffe å bulle.
Vatten i kylen till djuren . Hällt upp vatten i hink till toan. Termos med kaffe. Filtar å täcke på golv om det nlir kallt. Ljusen fram.
Hon är också summary land som mig Eritria😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭
Jag hoppas på regn i blåsten. Det piggar upp