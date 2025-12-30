Sverige
Ett träd har fallit i stormen. Foto: Ida Frid/TT
Många utan ström
I helgen var det
en kraftig storm
över stora delar av Sverige.
Många tusen hus
blev utan el
efter att träd fallit ner
över ledningar för el.
Tidigt på tisdagen
var fortfarande över
sju tusen hem utan el
i mellersta Sverige.
De flesta hemmen finns
i Gävleborgs län.
Det är inte klart
när strömmen kommer tillbaka.
8 SIDOR
30 december 2025
INTE roligt att bli utan ström .jag kommer ihåg när Gudrun var på besök ,vi var utan ström i 14 dagar.det värsta var att inte kunna duscha. maten gick och fixa i öppna spisen och ute på grillen. jag fick prova på hur det var att leva på 1900talet 🙂🙂🙂
Vem bryr sig
Inget i Malmö ännu?
På Åland fanns 6 tusen hushåll utan stöm före veckan.