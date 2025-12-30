Sverige

Många träd föll i stormen.

Ett träd har fallit i stormen. Foto: Ida Frid/TT

Många utan ström

I helgen var det
en kraftig storm
över stora delar av Sverige.

Många tusen hus
blev utan el
efter att träd fallit ner
över ledningar för el.

Tidigt på tisdagen
var fortfarande över
sju tusen hem utan el
i mellersta Sverige.

De flesta hemmen finns
i Gävleborgs län.
Det är inte klart
när strömmen kommer tillbaka.

30 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. . skriver:
    30 december, 2025 kl. 09:44

    INTE roligt att bli utan ström .jag kommer ihåg när Gudrun var på besök ,vi var utan ström i 14 dagar.det värsta var att inte kunna duscha. maten gick och fixa i öppna spisen och ute på grillen. jag fick prova på hur det var att leva på 1900talet 🙂🙂🙂

    Svara
  2. Svenne skriver:
    30 december, 2025 kl. 10:37

    Vem bryr sig

    Svara
  3. Vinne skriver:
    30 december, 2025 kl. 11:35

    Inget i Malmö ännu?

    Svara
  4. Fonda Peters skriver:
    30 december, 2025 kl. 15:16

    På Åland fanns 6 tusen hushåll utan stöm före veckan.

    Svara
