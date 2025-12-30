Många utan ström

I helgen var det

en kraftig storm

över stora delar av Sverige.

Många tusen hus

blev utan el

efter att träd fallit ner

över ledningar för el.

Tidigt på tisdagen

var fortfarande över

sju tusen hem utan el

i mellersta Sverige.

De flesta hemmen finns

i Gävleborgs län.

Det är inte klart

när strömmen kommer tillbaka.

