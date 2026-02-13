Världen

Människor vadar fram i vatten på en gata.

En översvämmad gata i byn Saint-Germain de Confolens i Frankrike. Foto: AP/TT

Kraftig storm i södra Europa

I torsdags blåste
en kraftig storm
in över södra Europa.

Träd blåste ner.
Vägar blev översvämmade
av vatten.
Många tåg, flygplan
och båtar blev stoppade.
Skolor stängde.

I Spanien blev
80 personer
skadade i stormen.
Flera får vård på sjukhus.
Det berättar
tidningen El Pais.

I Frankrike dog
en man i en lastbil
när en gren flög genom rutan.
En halv miljon hem
saknar fortfarande el
efter stormen.
Det skriver tidningen
Le Monde.

Portugal har också
problem efter ovädret.

Stormen har fått namnet Nils.
På fredagen fortsatte
den mot Italien.

Det har varit många stormar
i södra Europa i år.
I januari dog minst
16 personer i Portugal
och Spanien
på grund av oväder.

Flera dog när de
försökte laga tak
som gått sönder i stormen.

8 SIDOR/TT

13 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:41

    Tråkigt. Inget i Malmö eller i södra Sverige?

    Svara
  2. M Force skriver:
    13 februari, 2026 kl. 12:16

    🙁

    Svara
  3. Anonym skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:05

    Oj vilket land
    😭

    Svara
  4. ADHDTJEJEN skriver:
    13 februari, 2026 kl. 14:21

    Det var tråkigt😢

    Svara
