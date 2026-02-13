Kraftig storm i södra Europa

I torsdags blåste

en kraftig storm

in över södra Europa.

Träd blåste ner.

Vägar blev översvämmade

av vatten.

Många tåg, flygplan

och båtar blev stoppade.

Skolor stängde.

I Spanien blev

80 personer

skadade i stormen.

Flera får vård på sjukhus.

Det berättar

tidningen El Pais.

I Frankrike dog

en man i en lastbil

när en gren flög genom rutan.

En halv miljon hem

saknar fortfarande el

efter stormen.

Det skriver tidningen

Le Monde.

Portugal har också

problem efter ovädret.

Stormen har fått namnet Nils.

På fredagen fortsatte

den mot Italien.

Det har varit många stormar

i södra Europa i år.

I januari dog minst

16 personer i Portugal

och Spanien

på grund av oväder.

Flera dog när de

försökte laga tak

som gått sönder i stormen.

8 SIDOR/TT