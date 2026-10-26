Det stormade

i Sverige i söndags.

Det blåste mycket

i södra Sverige.

Träd blåste ner över vägar.

Tåg stoppades.

Flera färjor till Gotland stoppades.

Nu har det blivit

lugnare på många ställen.

Men det kan fortfarande blåsa

en del i Bohuslän och Halland.

I andra länder

har det varit värre.

Många flygplan blev stoppade.

Flera hundra tusen människor

blev utan el i Frankrike.

I Storbritannien dog en man

när ett träd blåste ner.

8 SIDOR/TT