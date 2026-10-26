Sverige
Träd har blåst ner på en väg i Sjöbo i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT
Det stormade i Sverige
Det stormade
i Sverige i söndags.
Det blåste mycket
i södra Sverige.
Träd blåste ner över vägar.
Tåg stoppades.
Flera färjor till Gotland stoppades.
Nu har det blivit
lugnare på många ställen.
Men det kan fortfarande blåsa
en del i Bohuslän och Halland.
I andra länder
har det varit värre.
Många flygplan blev stoppade.
Flera hundra tusen människor
blev utan el i Frankrike.
I Storbritannien dog en man
när ett träd blåste ner.
8 SIDOR/TT
26 oktober 2026
Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,
Ner(eller När) ett träd blåste ner?
Till 8Sidor : kan ni titta på sista rad. Kanske det finns fel