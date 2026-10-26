Sverige

En man jobbar med att ta bort träd från en väg.

Träd har blåst ner på en väg i Sjöbo i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Det stormade i Sverige

Det stormade
i Sverige i söndags.
Det blåste mycket
i södra Sverige.

Träd blåste ner över vägar.
Tåg stoppades.
Flera färjor till Gotland stoppades.

Nu har det blivit
lugnare på många ställen.
Men det kan fortfarande blåsa
en del i Bohuslän och Halland.

I andra länder
har det varit värre.
Många flygplan blev stoppade.
Flera hundra tusen människor
blev utan el i Frankrike.

I Storbritannien dog en man
när ett träd blåste ner.

8 SIDOR/TT

26 oktober 2026

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3 kommentarer
  1. Petri tanner skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 10:01

    Jag tycker att nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  2. Tarik skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 11:35

    Ner(eller När) ett träd blåste ner?

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  3. Tarik skriver:
    26 oktober, 2026 kl. 11:55

    Till 8Sidor : kan ni titta på sista rad. Kanske det finns fel

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