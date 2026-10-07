Sverige

Det är mörkt ute. Två poliser lyser med ficklampa på bussen som har vält.

Två poliser undersöker bussen. Foto: Johan Nilsson/TT

De undersöker olyckan

Poliserna undersöker olyckan
med buss som hände i måndags.
Föraren av bussen
är misstänkt för brott.

Poliserna undersöker flera saker:

• Om föraren gjorde något fel när han körde.
• Om föraren hade droger eller alkohol i blodet.
• Om föraren kan ha blivit akut sjuk.
• Om det var något fel på bussen.

Kort tid innan olyckan
blev bussen undersökt.
Då var det inget fel på den.

Olyckan hände i måndags
på vägen mellan Växjö
och Alvesta i Småland.
Bussen körde av vägen och välte.

En ung man dog i olyckan.
Många personer blev skadade.
Tre av dem blev mycket skadade.
Men de mår bättre nu.
De kommer att överleva.

8 SIDOR/TT

7 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. . skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 10:11

    Tragiskt att sånt händer.

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  2. ? skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 10:26

    😔

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  3. Siggebagge skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 10:29

    💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

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  4. Milenka skriver:
    7 oktober, 2026 kl. 10:32

    Sorgligt!😢😭😠

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