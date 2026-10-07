Sverige
Två poliser undersöker bussen. Foto: Johan Nilsson/TT
De undersöker olyckan
Poliserna undersöker olyckan
med buss som hände i måndags.
Föraren av bussen
är misstänkt för brott.
Poliserna undersöker flera saker:
• Om föraren gjorde något fel när han körde.
• Om föraren hade droger eller alkohol i blodet.
• Om föraren kan ha blivit akut sjuk.
• Om det var något fel på bussen.
Kort tid innan olyckan
blev bussen undersökt.
Då var det inget fel på den.
Olyckan hände i måndags
på vägen mellan Växjö
och Alvesta i Småland.
Bussen körde av vägen och välte.
En ung man dog i olyckan.
Många personer blev skadade.
Tre av dem blev mycket skadade.
Men de mår bättre nu.
De kommer att överleva.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2026
Tragiskt att sånt händer.
😔
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Sorgligt!😢😭😠