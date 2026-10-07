De undersöker olyckan

Poliserna undersöker olyckan

med buss som hände i måndags.

Föraren av bussen

är misstänkt för brott.

Poliserna undersöker flera saker:

• Om föraren gjorde något fel när han körde.

• Om föraren hade droger eller alkohol i blodet.

• Om föraren kan ha blivit akut sjuk.

• Om det var något fel på bussen.

Kort tid innan olyckan

blev bussen undersökt.

Då var det inget fel på den.

Olyckan hände i måndags

på vägen mellan Växjö

och Alvesta i Småland.

Bussen körde av vägen och välte.

En ung man dog i olyckan.

Många personer blev skadade.

Tre av dem blev mycket skadade.

Men de mår bättre nu.

De kommer att överleva.

8 SIDOR/TT