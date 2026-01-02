Sverige

En bild på en skylt där det står olycka.

Det har hänt en olycka med en buss i norra Sverige. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT

Flera skadade när buss välte

En stor buss har vält
på vägen E4
utanför Skellefteå
i norra Sverige.

Elva personer har
fått åka till sjukhus.
Det är inte klart
om någon är allvarligt skadad.

Olyckan hände
vid klockan 12
på fredagen
nära området Lövånger.

Bussen ligger i ett dike.
Det är en buss med
två våningar,
en dubbeldäckare.

Det är inte klart än
vad exakt som har hänt,
men två andra bilar
kan ha varit med i olyckan.

Det ska ha varit
48 människor på bussen.
De flesta verkar ha
klarat sig.

8 SIDOR/TT

2 januari 2026

  1. Sara skriver:
    2 januari, 2026 kl. 18:13

    Har busschauffören något farligt nu ?? Hur mår han

