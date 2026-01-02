Sverige
Det har hänt en olycka med en buss i norra Sverige. Bilden är gammal. Foto: Johan Nilsson/TT
Flera skadade när buss välte
En stor buss har vält
på vägen E4
utanför Skellefteå
i norra Sverige.
Elva personer har
fått åka till sjukhus.
Det är inte klart
om någon är allvarligt skadad.
Olyckan hände
vid klockan 12
på fredagen
nära området Lövånger.
Bussen ligger i ett dike.
Det är en buss med
två våningar,
en dubbeldäckare.
Det är inte klart än
vad exakt som har hänt,
men två andra bilar
kan ha varit med i olyckan.
Det ska ha varit
48 människor på bussen.
De flesta verkar ha
klarat sig.
