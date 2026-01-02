Flera skadade när buss välte

En stor buss har vält

på vägen E4

utanför Skellefteå

i norra Sverige.

Elva personer har

fått åka till sjukhus.

Det är inte klart

om någon är allvarligt skadad.

Olyckan hände

vid klockan 12

på fredagen

nära området Lövånger.

Bussen ligger i ett dike.

Det är en buss med

två våningar,

en dubbeldäckare.

Det är inte klart än

vad exakt som har hänt,

men två andra bilar

kan ha varit med i olyckan.

Det ska ha varit

48 människor på bussen.

De flesta verkar ha

klarat sig.

