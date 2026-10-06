Sverige
Bussen har kört av vägen och vält. Foto: Carl Carlert/TT
En dog i olycka med buss
Det har varit en olycka
med en buss i Småland.
En ung man dog i olyckan.
Över 40 personer
är skadade.
Flera av dem
är mycket skadade.
De är på sjukhus.
Olyckan hände i måndags
nära staden Växjö.
Bussen körde av vägen.
Det är inte klart
varför den gjorde det.
Poliserna undersöker
vad som har hänt.
Föraren av bussen
är misstänkt för brott.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2026
…alltså de tror att föraren gjorde det med flit???
Chauffören satt säkerligen med telefonen!
Låt vissa folk inte röra en fucking bussratt 💔
Jag ser ofta att bussförare håller i mobiltelefon.detta borde vara förbjudet.
Kom igen tänk på bussen det är jätte dyrt att köpa en ny🙂
Problemen skall inte bli avsluta och människan är den första hindrat i sig själv. Och du är kanske du var besvikelsen .mannen är mässar av kreativa arbetar han kan gå framseradmed sina etiska principer. Det är vad kan vi kommentera om .
Alla sofer dom titta på tel 💔
Förare jobbade på natten till andra jobb
Vilken tid?😊
Hoppas att polisen hintar personen som gjorde människor skadade och nästan kunde döda alla människor som va i bussen.