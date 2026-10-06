Sverige

En buss ligger bredvid en väg. Runt den står poliser och personer från räddningstjänst och ambulans.

Bussen har kört av vägen och vält. Foto: Carl Carlert/TT

En dog i olycka med buss

Det har varit en olycka
med en buss i Småland.
En ung man dog i olyckan.

Över 40 personer
är skadade.
Flera av dem
är mycket skadade.
De är på sjukhus.

Olyckan hände i måndags
nära staden Växjö.

Bussen körde av vägen.
Det är inte klart
varför den gjorde det.

Poliserna undersöker
vad som har hänt.

Föraren av bussen
är misstänkt för brott.

8 SIDOR/TT

6 oktober 2026

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10 kommentarer
  1. Milenka skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 09:35

    …alltså de tror att föraren gjorde det med flit???

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  2. Mattias skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 10:12

    Chauffören satt säkerligen med telefonen!

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  3. Namn* skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 10:18

    Låt vissa folk inte röra en fucking bussratt 💔

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  4. Anna skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 10:21

    Jag ser ofta att bussförare håller i mobiltelefon.detta borde vara förbjudet.

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  5. Leooo skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 11:07

    Kom igen tänk på bussen det är jätte dyrt att köpa en ny🙂

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  6. Rateba skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 12:49

    Problemen skall inte bli avsluta och människan är den första hindrat i sig själv. Och du är kanske du var besvikelsen .mannen är mässar av kreativa arbetar han kan gå framseradmed sina etiska principer. Det är vad kan vi kommentera om .

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  7. S skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 13:56

    Alla sofer dom titta på tel 💔

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  8. Mk skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 15:36

    Förare jobbade på natten till andra jobb

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  9. dxgfhkj skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 16:56

    Vilken tid?😊

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  10. Octane skriver:
    6 oktober, 2026 kl. 17:08

    Hoppas att polisen hintar personen som gjorde människor skadade och nästan kunde döda alla människor som va i bussen.

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