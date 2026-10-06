En dog i olycka med buss

Det har varit en olycka

med en buss i Småland.

En ung man dog i olyckan.

Över 40 personer

är skadade.

Flera av dem

är mycket skadade.

De är på sjukhus.

Olyckan hände i måndags

nära staden Växjö.

Bussen körde av vägen.

Det är inte klart

varför den gjorde det.

Poliserna undersöker

vad som har hänt.

Föraren av bussen

är misstänkt för brott.

8 SIDOR/TT