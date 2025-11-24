Olycka med buss

I lördags hände

en olycka med en buss.

Bussen körde

av vägen och välte.

Det hände på vägen mellan

Storuman och Vilhelmina

i Västerbottens län.

Det är inte klart

varför bussen körde av vägen.

Flera personer

blev skadade.

De fick åka till sjukhus.

De på bussen var studenter

från olika länder.

De studerar på skolan

NTNU i Norge.

Det skriver den norska

tidningen Universitetsvisa.

I söndags hade de flesta

fått lämna sjukhuset.

Åtta personer var kvar på sjukhus.

Alla kommer överleva.

8 SIDOR/TT