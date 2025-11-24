Sverige

Det är snö ute. En buss ligger i diket. Folk är där och jobbar.

Bussen välte mellan Storuman och Vilhelmina. Foto: Erik Abel/TT

Olycka med buss

I lördags hände
en olycka med en buss.
Bussen körde
av vägen och välte.

Det hände på vägen mellan
Storuman och Vilhelmina
i Västerbottens län.
Det är inte klart
varför bussen körde av vägen.

Flera personer
blev skadade.
De fick åka till sjukhus.

De på bussen var studenter
från olika länder.
De studerar på skolan
NTNU i Norge.
Det skriver den norska
tidningen Universitetsvisa.

I söndags hade de flesta
fått lämna sjukhuset.
Åtta personer var kvar på sjukhus.
Alla kommer överleva.

8 SIDOR/TT

24 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. Hej skriver:
    24 november, 2025 kl. 09:37

    R.I.P😔

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    24 november, 2025 kl. 09:46

    😔😮

    Svara
