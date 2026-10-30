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Jätteutter åkte till Argentina
En jätteutter som föddes
i Sverige lever nu fri
i landet Argentina.
Där ska han hjälpa andra
jätteuttrar att bli fler.
Jätteuttern heter Nanay.
Han föddes i djurparken
Parken Zoo i Eskilstuna.
För fem år sedan
flyttade han
till Argentina i Sydamerika.
Nanay har fått en partner.
Han är pappa till fyra ungar.
Hela familjen lever
i ett område med mycket vatten.
Där kan de fånga fisk att äta.
Det finns inte många jätteuttrar
kvar i naturen i världen.
Därför jobbar djurparken i Eskilstuna
med att de ska bli fler.
– Nu kan jätteuttern
komma tillbaka i naturen.
Det säger Rickard Sjödén
som jobbar i Parken Zoo.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
- Jätteuttern är ungefär 1,5 meter lång.
- Den väger ungefär 30 kilo.
- Jätteuttern är ett rovdjur.
Den jagar mest fisk.
- Jätteuttrar lever i grupper.
- I naturen lever jätteuttern
i Sydamerika.
- Men den är hotad.
Det finns inte många kvar.
- Djurparken Parken Zoo
jobbar för att rädda jätteuttern.
Uttrar som föds i djurparken
kan skickas till Argentina.
De ska leva i naturen igen.
Det är jätte bra att Sverige hjälpa till att rädda och skydda sådana underbara djur 😍
😆😆😆😆😆😆😆😆😆
Sverige är bäst
ja
Va bra hoppas det kommer mer uttrar.Härligt med positiva besked. Och att man kan kommentera.
Vad kul att det kom fler jätteuttrar i Argentina.
Å så rolig läsning! Naturen, djuren, klimatet och därmed även vi människor behöver fler positiva besked inte färre som vi tyvärr också får.
Jätte bra att mera jätte Uttrar och andra sällsynta djur får föröka sig och sedan släppas ut i naturen där dom hör hemma❤️❤️