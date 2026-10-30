Sverige

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  1. Jätteuttern Nanay. Foto: Richard Sjödén
  2. Flera i familjen med jätteuttrar. Foto: Richard Sjödén
  3. Området i Argentina där uttrarna lever. Foto: Richard Sjödén

Jätteutter åkte till Argentina

En jätteutter som föddes
i Sverige lever nu fri
i landet Argentina.
Där ska han hjälpa andra
jätteuttrar att bli fler.

Jätteuttern heter Nanay.
Han föddes i djurparken
Parken Zoo i Eskilstuna.

För fem år sedan
flyttade han
till Argentina i Sydamerika.

Nanay har fått en partner.
Han är pappa till fyra ungar.

Hela familjen lever
i ett område med mycket vatten.
Där kan de fånga fisk att äta.

Det finns inte många jätteuttrar
kvar i naturen i världen.
Därför jobbar djurparken i Eskilstuna
med att de ska bli fler.

– Nu kan jätteuttern
komma tillbaka i naturen.

Det säger Rickard Sjödén
som jobbar i Parken Zoo.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Jätteutter
  • Jätteuttern är ungefär 1,5 meter lång.
  • Den väger ungefär 30 kilo.
  • Jätteuttern är ett rovdjur.
    Den jagar mest fisk.
  • Jätteuttrar lever i grupper.
  • I naturen lever jätteuttern
    i Sydamerika.
  • Men den är hotad.
    Det finns inte många kvar.
  • Djurparken Parken Zoo
    jobbar för att rädda jätteuttern.
    Uttrar som föds i djurparken
    kan skickas till Argentina.
    De ska leva i naturen igen.
En stor utter står på en gräsmatta.
Jätteuttern Nanay. Foto: Richard Sjödén

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8 kommentarer

  1. 30 oktober 2026 kl. 11:05
    Yin skriver:

    Det är jätte bra att Sverige hjälpa till att rädda och skydda sådana underbara djur 😍

  4. 31 oktober 2026 kl. 10:25
    Ulla Eriksson skriver:

    Va bra hoppas det kommer mer uttrar.Härligt med positiva besked. Och att man kan kommentera.

  6. 31 oktober 2026 kl. 14:22
    Gunnel skriver:

    Å så rolig läsning! Naturen, djuren, klimatet och därmed även vi människor behöver fler positiva besked inte färre som vi tyvärr också får.

  7. 31 oktober 2026 kl. 15:57
    Tove skriver:

    Jätte bra att mera jätte Uttrar och andra sällsynta djur får föröka sig och sedan släppas ut i naturen där dom hör hemma❤️❤️

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