Jätteutter åkte till Argentina

En jätteutter som föddes

i Sverige lever nu fri

i landet Argentina.

Där ska han hjälpa andra

jätteuttrar att bli fler.

Jätteuttern heter Nanay.

Han föddes i djurparken

Parken Zoo i Eskilstuna.

För fem år sedan

flyttade han

till Argentina i Sydamerika.

Nanay har fått en partner.

Han är pappa till fyra ungar.

Hela familjen lever

i ett område med mycket vatten.

Där kan de fånga fisk att äta.

Det finns inte många jätteuttrar

kvar i naturen i världen.

Därför jobbar djurparken i Eskilstuna

med att de ska bli fler.

– Nu kan jätteuttern

komma tillbaka i naturen.

Det säger Rickard Sjödén

som jobbar i Parken Zoo.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR