Världen
De vilda tigrarna har blivit fler. Foto: Anupam Nath/AP/TT
Sångsvanarna har blivit fler i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT
En grön havssköldpadda. Foto: Cody Jackson/AP/TT
Många djur har försvunnit
Många djur i världen
har blivit färre.
Det visar undersökningen
från organisationen WWF.
Vilda djur med ryggrad
har minskat med 73 procent.
Det har hänt de senaste 50 åren.
Extra svårt är det för djur
som lever i vatten.
Flest djur har försvunnit
i Latinamerika och Karibien.
Färre djur är dåligt
för allt liv på jorden.
Alla behövs.
Men WWF säger att det
inte är omöjligt
att rädda djur.
I Sverige var fågeln sångsvan
på väg att försvinna helt.
Men sångsvanarna
har nu blivit fler
genom minskad jakt.
Folk har ordnat
fler bra platser för svanen
att leva på och kunna hitta mat.
Våtmarker till exempel.
De vilda tigrarna
har också blivit fler.
De gröna havsköldpaddorna
har blivit fler .
Havssköldpaddorna
är inte längre hotade
att försvinna.
8 SIDOR/TT
8 oktober 2026