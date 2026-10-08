Många djur har försvunnit

Många djur i världen

har blivit färre.

Det visar undersökningen

från organisationen WWF.

Vilda djur med ryggrad

har minskat med 73 procent.

Det har hänt de senaste 50 åren.

Extra svårt är det för djur

som lever i vatten.

Flest djur har försvunnit

i Latinamerika och Karibien.

Färre djur är dåligt

för allt liv på jorden.

Alla behövs.

Men WWF säger att det

inte är omöjligt

att rädda djur.

I Sverige var fågeln sångsvan

på väg att försvinna helt.

Men sångsvanarna

har nu blivit fler

genom minskad jakt.

Folk har ordnat

fler bra platser för svanen

att leva på och kunna hitta mat.

Våtmarker till exempel.

De vilda tigrarna

har också blivit fler.

De gröna havsköldpaddorna

har blivit fler .

Havssköldpaddorna

är inte längre hotade

att försvinna.

8 SIDOR/TT