Uttern har det bättre

Det finns en lista

på vilka djur

som har det svårt

i Sverige, rödlistan.

Listan visar vilka djur

som riskerar att försvinna

om de inte får hjälp.

Djuret utter har länge

funnits med på listan.

Men nu har uttrarna

i Sverige det bättre.

De har lättare att leva.

De blir fler.

Det beror bland annat

på att giftet PCB

blev förbjudet

i slutet av 1970-talet.

Giftet var dåligt

för uttern.

Myndigheter har också jobbat

med att göra platser säkrare

för uttern.

Det har också blivit bättre

för fågeln havsörn

och grodan långbensgroda.

För andra djur har det

blivit sämre.

Fiskarna lax, sill

och öring är hotade

enligt rödlistan.

Fisken ål har varit hotad länge.

Den är nära att försvinna

från Sverige.

