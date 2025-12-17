Sverige

En utter går längs vattnet. Det är snö ute.

Uttrarna blir fler i Sverige. Foto: Tomas Carlberg

Uttern har det bättre

Det finns en lista
på vilka djur
som har det svårt
i Sverige, rödlistan.

Listan visar vilka djur
som riskerar att försvinna
om de inte får hjälp.

Djuret utter har länge
funnits med på listan.
Men nu har uttrarna
i Sverige det bättre.
De har lättare att leva.
De blir fler.

Det beror bland annat
på att giftet PCB
blev förbjudet
i slutet av 1970-talet.
Giftet var dåligt
för uttern.

Myndigheter har också jobbat
med att göra platser säkrare
för uttern.

Det har också blivit bättre
för fågeln havsörn
och grodan långbensgroda.

För andra djur har det
blivit sämre.
Fiskarna lax, sill
och öring är hotade
enligt rödlistan.

Fisken ål har varit hotad länge.
Den är nära att försvinna
från Sverige.

8 SIDOR/TT

17 december 2025

Vad tycker du om nyheten?
9 kommentarer
  1. Meron skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:25

    Heje utter

    Svara
  2. MILENA skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:40

    I vilket stad de bor???

    Svara
  3. Feffe meow skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:45

    Heja uttern heja uttern

    Svara
  4. Feffe meow skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:48

    Uttern är bäst ingen protest!❤

    Svara
  5. Caroline Söderlund skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:49

    Heja uttern!😃🥹

    Svara
  6. Bebi Peggy skriver:
    17 december, 2025 kl. 10:51

    Jag har sett när man matar uttrar på Skånes Djurpark.

    Svara
  7. Feffe meoww skriver:
    17 december, 2025 kl. 13:32

    Uttern är bäst ingen protest!❤

    Svara
  8. Gunnar B. Strömbäck skriver:
    17 december, 2025 kl. 13:58

    Hejsan allihopa. Jag tycker att den här nyheten jättemycket

    Svara
  9. 123456789 skriver:
    17 december, 2025 kl. 14:08

    kul

    Svara
