Sverige
Uttrarna blir fler i Sverige. Foto: Tomas Carlberg
Uttern har det bättre
Det finns en lista
på vilka djur
som har det svårt
i Sverige, rödlistan.
Listan visar vilka djur
som riskerar att försvinna
om de inte får hjälp.
Djuret utter har länge
funnits med på listan.
Men nu har uttrarna
i Sverige det bättre.
De har lättare att leva.
De blir fler.
Det beror bland annat
på att giftet PCB
blev förbjudet
i slutet av 1970-talet.
Giftet var dåligt
för uttern.
Myndigheter har också jobbat
med att göra platser säkrare
för uttern.
Det har också blivit bättre
för fågeln havsörn
och grodan långbensgroda.
För andra djur har det
blivit sämre.
Fiskarna lax, sill
och öring är hotade
enligt rödlistan.
Fisken ål har varit hotad länge.
Den är nära att försvinna
från Sverige.
8 SIDOR/TT
17 december 2025
Heje utter
I vilket stad de bor???
Heja uttern heja uttern
Uttern är bäst ingen protest!❤
Heja uttern!😃🥹
Jag har sett när man matar uttrar på Skånes Djurpark.
Hejsan allihopa. Jag tycker att den här nyheten jättemycket
kul