Möte om djuren i världen

Nu börjar ett viktigt möte

om att rädda djur och natur.

Organisationen

Förenta Nationerna, FN,

ordnar mötet.

Mötet är i Jerevan

i landet Armenien.

Sverige och 195 länder

är med på mötet.

De ska prata om

hur arbetet går.

För fyra år sedan

kom länderna överens

om en plan.

Länderna lovade att göra

flera saker innan år 2030

för att rädda djur och natur.

Länderna har bland annat

lovat att skydda haven bättre.

De ska slänga mindre mat.

Men länderna har inte

gjort allt vad de lovade.

Charlotta Sörqvist är ledare

för Sveriges grupp på mötet.

Hon säger att länderna

måste göra mer

för att skydda djur och natur.

Mötet heter Cop17.

Det är sjuttonde gången

som FN ordnar ett stort möte

om djur och natur.

8 SIDOR/TT