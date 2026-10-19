Världen
Spindelapor i ett träd. Spindelaporna kan försvinna för alltid. Människor har förstört många områden där de bor. Foto: Marco Ugarte/AP/TT
Möte om djuren i världen
Nu börjar ett viktigt möte
om att rädda djur och natur.
Organisationen
Förenta Nationerna, FN,
ordnar mötet.
Mötet är i Jerevan
i landet Armenien.
Sverige och 195 länder
är med på mötet.
De ska prata om
hur arbetet går.
För fyra år sedan
kom länderna överens
om en plan.
Länderna lovade att göra
flera saker innan år 2030
för att rädda djur och natur.
Länderna har bland annat
lovat att skydda haven bättre.
De ska slänga mindre mat.
Men länderna har inte
gjort allt vad de lovade.
Charlotta Sörqvist är ledare
för Sveriges grupp på mötet.
Hon säger att länderna
måste göra mer
för att skydda djur och natur.
Mötet heter Cop17.
Det är sjuttonde gången
som FN ordnar ett stort möte
om djur och natur.
8 SIDOR/TT
19 oktober 2026
Det är dåligt för miljön att hugga ner träd och förstöra korallrev, djur kan försvinna då.Då blir klimatet varmare🔥🥀🪵🍁🌡️
Skadedjuret homosapiens. Ansvarig för hur planetens resurser förbrukas. Utrotat över 300 000 arter. Bara för att de inte passade in i Skadedjurets agenda, eller nöjesjakt. Alla andra arter lever sina liv för att upprätthålla ett fungerande ekosystem. Det kan inte skadedjuret homosapiens skryta med