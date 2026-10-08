Lång väntan på svar

Riksdagen har bestämt nya regler

för den som vill bli

svensk medborgare.

En regel är att klara

ett prov i samhällskunskap.

Tusen personer gjorde

det första provet i augusti.

Men det tar lång tid

att rätta proven.

Många väntar fortfarande

på svar.

Utan svar kan inte

myndigheten Migrationsverket

bestämma om personen

får bli svensk medborgare.

Men det är fler än de

som skrivit provet

som väntar på svar.

Flera tusen personer

vill bli svenska medborgare.

Väntan på svar är jobbig.

Det känns som att livet

inte kan börja.

Det säger flera personer

till Sveriges Radio.

De senaste månaderna

har Migrationsverket

bara kunnat ge svar

till ungefär 400 personer.

Tidigare fick flera tusen personer

svar varje månad.

Ingen vet när nästa prov

kommer att ordnas.

Det går också att visa

sina kunskaper i samhällskunskap

med ett intyg från skolan.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR