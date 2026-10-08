Sverige
Akter Jahan och Ishmam Ahamed skrev det första provet för att bli svensk medborgare. Foto: Fredrik Persson /TT
Lång väntan på svar
Riksdagen har bestämt nya regler
för den som vill bli
svensk medborgare.
En regel är att klara
ett prov i samhällskunskap.
Tusen personer gjorde
det första provet i augusti.
Men det tar lång tid
att rätta proven.
Många väntar fortfarande
på svar.
Utan svar kan inte
myndigheten Migrationsverket
bestämma om personen
får bli svensk medborgare.
Men det är fler än de
som skrivit provet
som väntar på svar.
Flera tusen personer
vill bli svenska medborgare.
Väntan på svar är jobbig.
Det känns som att livet
inte kan börja.
Det säger flera personer
till Sveriges Radio.
De senaste månaderna
har Migrationsverket
bara kunnat ge svar
till ungefär 400 personer.
Tidigare fick flera tusen personer
svar varje månad.
Ingen vet när nästa prov
kommer att ordnas.
Det går också att visa
sina kunskaper i samhällskunskap
med ett intyg från skolan.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
8 oktober 2026