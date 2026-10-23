Sverige
Hossein från Göteborg skrev det första provet. Foto: Fredrik Persson/TT
Så många klarade provet
I juni bestämde riksdagen
om nya regler
för den som vill bli
svensk medborgare.
Personer som vill bli
medborgare måste nu
göra ett prov i svenska
och samhällskunskap.
I augusti var det första provet
i samhällskunskap.
875 personer gjorde provet.
Nu är proven rättade.
De flesta fick godkänt.
Men tjugo procent
fick inte godkänt.
De kan göra provet igen.
Nästa prov i samhällskunskap
kommer att vara
någon gång år 2027.
Det ska också
bli prov i svenska.
Myndigheten UHR vill
att de proven
ska börja år 2029.
Flera tusen personer
väntar på svar om
att få bli svensk medborgare.
8 SIDOR/TT
23 oktober 2026
Så bra att de klarade att bli svenska medborgare
Finns många som har bott I Sverige i minst 10 år och kan ingen svenska, så prov i svenska språket är bra förslag.vill man bo här, så måste man anpassa sig.