Så många klarade provet

I juni bestämde riksdagen

om nya regler

för den som vill bli

svensk medborgare.

Personer som vill bli

medborgare måste nu

göra ett prov i svenska

och samhällskunskap.

I augusti var det första provet

i samhällskunskap.

875 personer gjorde provet.

Nu är proven rättade.

De flesta fick godkänt.

Men tjugo procent

fick inte godkänt.

De kan göra provet igen.

Nästa prov i samhällskunskap

kommer att vara

någon gång år 2027.

Det ska också

bli prov i svenska.

Myndigheten UHR vill

att de proven

ska börja år 2029.

Flera tusen personer

väntar på svar om

att få bli svensk medborgare.

8 SIDOR/TT