Sverige

Han ler och har en grön t-shirt.

Hossein från Göteborg skrev det första provet. Foto: Fredrik Persson/TT

Så många klarade provet

I juni bestämde riksdagen
om nya regler
för den som vill bli
svensk medborgare.

Personer som vill bli
medborgare måste nu
göra ett prov i svenska
och samhällskunskap.

I augusti var det första provet
i samhällskunskap.
875 personer gjorde provet.
Nu är proven rättade.

De flesta fick godkänt.
Men tjugo procent
fick inte godkänt.
De kan göra provet igen.

Nästa prov i samhällskunskap
kommer att vara
någon gång år 2027.

Det ska också
bli prov i svenska.
Myndigheten UHR vill
att de proven
ska börja år 2029.

Flera tusen personer
väntar på svar om
att få bli svensk medborgare.

8 SIDOR/TT

23 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. Svensk medborgare 32 skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 10:27

    Så bra att de klarade att bli svenska medborgare

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  2. Parvaneh skriver:
    23 oktober, 2026 kl. 17:17

    Finns många som har bott I Sverige i minst 10 år och kan ingen svenska, så prov i svenska språket är bra förslag.vill man bo här, så måste man anpassa sig.

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