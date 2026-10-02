Sverige
Amna Sohail skrev första provet för att bli svensk medborgare. Här är hon med sina döttrar och sin man efter provet. Foton: Fredrik Persson/TT
Myndighet vill flytta prov
Personer som vill bli
svenska medborgare
måste göra ett prov.
Planen är att det
nya provet ska börja
gälla nästa år.
Men provet hinner inte
bli klart i tid.
Det säger myndigheten
som har ansvar för provet.
De vill vara säkra på
att provet är bra och säkert.
Därför ber de regeringen flytta
fram provet till år 2029.
I augusti kunde några
personer göra
det första provet för att
bli svensk medborgare.
Det var ett prov
om vad du kan om samhället.
Myndigheten
Universitets- och högskolerådet
gör proven i samarbete med
Göteborgs och Stockholms
universitet.
8 SIDOR/TT
2 oktober 2026