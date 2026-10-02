Myndighet vill flytta prov

Personer som vill bli

svenska medborgare

måste göra ett prov.

Planen är att det

nya provet ska börja

gälla nästa år.

Men provet hinner inte

bli klart i tid.

Det säger myndigheten

som har ansvar för provet.

De vill vara säkra på

att provet är bra och säkert.

Därför ber de regeringen flytta

fram provet till år 2029.

I augusti kunde några

personer göra

det första provet för att

bli svensk medborgare.

Det var ett prov

om vad du kan om samhället.

Myndigheten

Universitets- och högskolerådet

gör proven i samarbete med

Göteborgs och Stockholms

universitet.

8 SIDOR/TT