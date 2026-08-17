Hon gjorde första provet

Amna Sohail var en av alla

som skrev det första provet

för att bli svensk medborgare.

Tusen personer skrev provet

i lördags i Älvsjö i Stockholm.

Amna Sohail är 38 år

och kommer från Pakistan.

Hon bor i Stockholm

sedan åtta år.

Hennes man och två döttrar

väntade på henne efter provet.

Amna Sohail jobbar som ingenjör

inom data.

Provet handlade mycket

om politik.

Frågor om partierna var svåra,

tycker Amna Sohail.

Men frågor om Sveriges nationaldag

och midsommarafton var enkla.

– Jag pluggade så

mycket jag kunde.

Men det är svårt

för jag har ett jobb också,

säger hon.

Amna Sohails döttrar

är redan svenska medborgare.

– För mig är det viktigast

att bli svensk medborgare.

Jag vill bo här i framtiden,

säger Amna Sohail.

Sedan den 6 juni är det hårdare

regler för den som vill

bli svensk medborgare.

Den som vill bli det behöver

visa kunskaper i svenska

och om det svenska samhället.

8 SIDOR/TT

Tusen skrev första provet