Sverige

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    Amna Sohail skrev första provet för att bli svensk medborgare. Här är hon med sina döttrar och sin man efter provet. Foton: Fredrik Persson/TT

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    Hossein från Göteborg skrev också provet.

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    Akter Jahan och Ishmam Ahamed skrev provet i lördags.

Hon gjorde första provet

Amna Sohail var en av alla
som skrev det första provet
för att bli svensk medborgare.

Tusen personer skrev provet
i lördags i Älvsjö i Stockholm.

Amna Sohail är 38 år
och kommer från Pakistan.
Hon bor i Stockholm
sedan åtta år.
Hennes man och två döttrar
väntade på henne efter provet.
Amna Sohail jobbar som ingenjör
inom data.

Provet handlade mycket
om politik.
Frågor om partierna var svåra,
tycker Amna Sohail.
Men frågor om Sveriges nationaldag
och midsommarafton var enkla.

– Jag pluggade så
mycket jag kunde.
Men det är svårt
för jag har ett jobb också,
säger hon.

Amna Sohails döttrar
är redan svenska medborgare.

– För mig är det viktigast
att bli svensk medborgare.
Jag vill bo här i framtiden,
säger Amna Sohail.

Sedan den 6 juni är det hårdare
regler för den som vill
bli svensk medborgare.

Den som vill bli det behöver
visa kunskaper i svenska
och om det svenska samhället.

8 SIDOR/TT

Tusen skrev första provet 

Provet har 60 frågor

  • Provet har 60 frågor.
  • Du kan välja på fyra svar.
    Bara ett svar är rätt.
  • Nivån på provet är samma
    som elever i årskurs nio ska kunna.
  • Provet är på svenska
    och du skriver på papper.
  • Tiden för provet är 90 minuter.
  • Det är Migrationsverket som bestämmer
    vem som får skriva provet.
  • Det går att visa att du
    har kunskaperna på andra sätt.
    Till exempel ett godkänt betyg
    i ämnet samhällskunskap
    från grundskolan.

17 augusti 2026

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11 kommentarer
  1. Alija skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 10:32

    Bra med att kunna lite om landet man ska bo i.det är viktigt.

    Svara
  2. Tarik skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 10:36

    Tiden för provet. Inte privet. Du skrev fel. Du ska inte ta medborgarskap. Hahaha

    Svara
  3. Vinne skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 11:04

    Det heter ”Tiden för provet är 90 minuter” inte ”Tiden för privet är 90 minuter”

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 augusti, 2026 kl. 11:09

      Hej,
      vi har ändrat det nu.
      hälsningar 8 Sidor

  4. Ali Baba skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 11:23

    ni som klagar på stavningen, gör ni aldrig fel??😃😃

    Svara
  5. Gullis skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:11

    Hur många poäng behöver de för att bli godkända?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 augusti, 2026 kl. 12:44

      Hej Gullis.
      Hur många rätt som krävs
      för att bli godkänd på provet
      är inte bestämt än.

      Migrationsverket säger att den
      som inte får godkänt
      på provet den här gången
      kan skriva det igen.

      Men det är bara
      på det första provet
      som folk får den chansen.

      /Hälsningar 8 Sidor

  6. Hej skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:30

    60 frågor och max 90 minuter. Är det ungefär 1.5 minuter per fråga?
    Är det frågor med svar alternativ?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      17 augusti, 2026 kl. 12:43

      Hej!
      Ja, det står om provet i faktarutan.
      Det finns fyra olika svar att välja mellan.
      Ett av dem är rätt.
      /Hälsningar 8 Sidor

  7. Hej skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 12:32

    Glöm min fråga, jag borde vara bättre läsa.

    Svara
  8. Smulan😉 skriver:
    17 augusti, 2026 kl. 19:03

    Vad händer om man inte klarar provet?hur många gånger får man skriva om provet?

    Svara
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