Sverige
Amna Sohail skrev första provet för att bli svensk medborgare. Här är hon med sina döttrar och sin man efter provet. Foton: Fredrik Persson/TT
Hossein från Göteborg skrev också provet.
Akter Jahan och Ishmam Ahamed skrev provet i lördags.
Hon gjorde första provet
Amna Sohail var en av alla
som skrev det första provet
för att bli svensk medborgare.
Tusen personer skrev provet
i lördags i Älvsjö i Stockholm.
Amna Sohail är 38 år
och kommer från Pakistan.
Hon bor i Stockholm
sedan åtta år.
Hennes man och två döttrar
väntade på henne efter provet.
Amna Sohail jobbar som ingenjör
inom data.
Provet handlade mycket
om politik.
Frågor om partierna var svåra,
tycker Amna Sohail.
Men frågor om Sveriges nationaldag
och midsommarafton var enkla.
– Jag pluggade så
mycket jag kunde.
Men det är svårt
för jag har ett jobb också,
säger hon.
Amna Sohails döttrar
är redan svenska medborgare.
– För mig är det viktigast
att bli svensk medborgare.
Jag vill bo här i framtiden,
säger Amna Sohail.
Sedan den 6 juni är det hårdare
regler för den som vill
bli svensk medborgare.
Den som vill bli det behöver
visa kunskaper i svenska
och om det svenska samhället.
8 SIDOR/TT
Provet har 60 frågor
- Provet har 60 frågor.
- Du kan välja på fyra svar.
Bara ett svar är rätt.
- Nivån på provet är samma
som elever i årskurs nio ska kunna.
- Provet är på svenska
och du skriver på papper.
- Tiden för provet är 90 minuter.
- Det är Migrationsverket som bestämmer
vem som får skriva provet.
- Det går att visa att du
har kunskaperna på andra sätt.
Till exempel ett godkänt betyg
i ämnet samhällskunskap
från grundskolan.
17 augusti 2026
Bra med att kunna lite om landet man ska bo i.det är viktigt.
Tiden för provet. Inte privet. Du skrev fel. Du ska inte ta medborgarskap. Hahaha
Det heter ”Tiden för provet är 90 minuter” inte ”Tiden för privet är 90 minuter”
Hej,
vi har ändrat det nu.
hälsningar 8 Sidor
ni som klagar på stavningen, gör ni aldrig fel??😃😃
Hur många poäng behöver de för att bli godkända?
Hej Gullis.
Hur många rätt som krävs
för att bli godkänd på provet
är inte bestämt än.
Migrationsverket säger att den
som inte får godkänt
på provet den här gången
kan skriva det igen.
Men det är bara
på det första provet
som folk får den chansen.
/Hälsningar 8 Sidor
60 frågor och max 90 minuter. Är det ungefär 1.5 minuter per fråga?
Är det frågor med svar alternativ?
Hej!
Ja, det står om provet i faktarutan.
Det finns fyra olika svar att välja mellan.
Ett av dem är rätt.
/Hälsningar 8 Sidor
Glöm min fråga, jag borde vara bättre läsa.
Vad händer om man inte klarar provet?hur många gånger får man skriva om provet?