Sverige

Många fiskar av sorten strömming.

Nästa år får fiskare fiska mycket mer strömming i delar av Östersjön. Det har EU bestämt. Foto: TT

Mer fiske i Östersjön

Sill och strömming
har minskat mycket i Östersjön.
Men det finns tecken
på att strömmingen
kanske har börjat öka lite
i vissa delar havet.

Sveriges politiker vill därför inte
att fisket av strömming
i Östersjön ska öka så mycket.

Men nu får fiskare fiska
mycket mer strömming
i delar av Östersjön nästa år.
EUs ministrar har bestämt
en stor ökning jämfört med i år.

Sveriges minister Peter Kullberg
från Kristdemokraterna
tycker att ökningen är okej.
Den är mindre än vad experter
har sagt som maxgräns,
säger han.

Emma Ytterell jobbar i EU
för Centerpartiet.
Hon är kritisk till EUs beslut.

– Strömmingen ser ut
att precis ha börjat öka.
Då vill ministrarna i EU tillåta
mycket fiske igen
och tömma Östersjön.
Det är korkat,
säger hon.

8 SIDOR/TT

27 oktober 2026

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Mia skriver:
    27 oktober, 2026 kl. 10:05

    Roligt att dom förökar sig.jag gillar strömming och potatismos det är så himla gott.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar