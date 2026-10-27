Mer fiske i Östersjön

Sill och strömming

har minskat mycket i Östersjön.

Men det finns tecken

på att strömmingen

kanske har börjat öka lite

i vissa delar havet.

Sveriges politiker vill därför inte

att fisket av strömming

i Östersjön ska öka så mycket.

Men nu får fiskare fiska

mycket mer strömming

i delar av Östersjön nästa år.

EUs ministrar har bestämt

en stor ökning jämfört med i år.

Sveriges minister Peter Kullberg

från Kristdemokraterna

tycker att ökningen är okej.

Den är mindre än vad experter

har sagt som maxgräns,

säger han.

Emma Ytterell jobbar i EU

för Centerpartiet.

Hon är kritisk till EUs beslut.

– Strömmingen ser ut

att precis ha börjat öka.

Då vill ministrarna i EU tillåta

mycket fiske igen

och tömma Östersjön.

Det är korkat,

säger hon.

8 SIDOR/TT