Sverige
Nästa år får fiskare fiska mycket mer strömming i delar av Östersjön. Det har EU bestämt. Foto: TT
Mer fiske i Östersjön
Sill och strömming
har minskat mycket i Östersjön.
Men det finns tecken
på att strömmingen
kanske har börjat öka lite
i vissa delar havet.
Sveriges politiker vill därför inte
att fisket av strömming
i Östersjön ska öka så mycket.
Men nu får fiskare fiska
mycket mer strömming
i delar av Östersjön nästa år.
EUs ministrar har bestämt
en stor ökning jämfört med i år.
Sveriges minister Peter Kullberg
från Kristdemokraterna
tycker att ökningen är okej.
Den är mindre än vad experter
har sagt som maxgräns,
säger han.
Emma Ytterell jobbar i EU
för Centerpartiet.
Hon är kritisk till EUs beslut.
– Strömmingen ser ut
att precis ha börjat öka.
Då vill ministrarna i EU tillåta
mycket fiske igen
och tömma Östersjön.
Det är korkat,
säger hon.
8 SIDOR/TT
27 oktober 2026
Roligt att dom förökar sig.jag gillar strömming och potatismos det är så himla gott.