Kanada kan få en plats i EU

Politikerna

i Europeiska unionen, EU,

har ett stort möte i staden

Strasbourg i Frankrike.

I onsdags höll

Ursula von der Leyen

ett viktigt tal i EUs riksdag.

Hon är en av EUs ledare.

Hon vill att landet Kanada

ska samarbeta med EU

på ett nytt sätt.

Kanada ligger i Nordamerika.

Bara länder i Europa

kan vara medlemmar i EU.

Det står i EUs regler.

Men landet Kanada

ska kanske bli

en särskild sorts medlem i EU.

Ingen vet ännu vad det betyder.

Kanada liknar Europa på många sätt.

Om EU jobbar mer med Kanada

kan båda bli starkare.

Det säger Kanadas ledare Mark Carney.

Han ska prata

i EUs riksdag i dag torsdag.

EU och Kanada pratar om

att samarbeta mer

om handel, bland annat.

Men USAs ledare

Donald Trump gillar inte det.

Trump säger att han

kan straffa EU

om samarbetet med Kanada

blir dåligt för USA.

Han hotar EU med högre tullar.

Samtidigt är det bråk

mellan Kanada och USA.

USA har nyligen ordnat

höga tullar på saker från Kanada.

Trump gör det dyrt

att köpa varor från Kanada

i USA.

EU säger att det nya samarbetet

inte ska bli dåligt för USA.

8 SIDOR/TT