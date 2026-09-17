Världen
EUs ledare Ursula von der Leyen pratar i EUs riksdag. Kanadas ledare Mark Carney lyssnar. Foto: Pascal Bastien/AP/TT
Kanada kan få en plats i EU
Politikerna
i Europeiska unionen, EU,
har ett stort möte i staden
Strasbourg i Frankrike.
I onsdags höll
Ursula von der Leyen
ett viktigt tal i EUs riksdag.
Hon är en av EUs ledare.
Hon vill att landet Kanada
ska samarbeta med EU
på ett nytt sätt.
Kanada ligger i Nordamerika.
Bara länder i Europa
kan vara medlemmar i EU.
Det står i EUs regler.
Men landet Kanada
ska kanske bli
en särskild sorts medlem i EU.
Ingen vet ännu vad det betyder.
Kanada liknar Europa på många sätt.
Om EU jobbar mer med Kanada
kan båda bli starkare.
Det säger Kanadas ledare Mark Carney.
Han ska prata
i EUs riksdag i dag torsdag.
EU och Kanada pratar om
att samarbeta mer
om handel, bland annat.
Men USAs ledare
Donald Trump gillar inte det.
Trump säger att han
kan straffa EU
om samarbetet med Kanada
blir dåligt för USA.
Han hotar EU med högre tullar.
Samtidigt är det bråk
mellan Kanada och USA.
USA har nyligen ordnat
höga tullar på saker från Kanada.
Trump gör det dyrt
att köpa varor från Kanada
i USA.
EU säger att det nya samarbetet
inte ska bli dåligt för USA.
8 SIDOR/TT
17 september 2026
Vad har Kanada för likheter som EU? Har absolut ingen aning och varför får de ens va med I EU? De är ju nästan andra sidan jorden