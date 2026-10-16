Världen
Tysklands ledare Friedrich Merz pratar med journalister i Bryssel. Foto: Harry Nakos/AP/TT
Sveriges statsminister Ulf Kristersson på mötet i Bryssel. Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP/TT
EU bråkar om pengar
Länderna i EU ska
bestämma en ny plan
för EUs pengar,
en budget.
I torsdags var det
ett stort möte om det.
Mötet var på EUs kontor
i staden Bryssel.
Ledare från alla
EUs länder var där.
Men de kom inte överens.
Irland leder arbetet
med den nya planen.
De har ett förslag
på hur mycket pengar
länderna i EU ska betala till EU.
Flera länder tycker
att det är för mycket pengar.
Sverige är ett av de länderna.
– Det skulle bli
för dyrt för Sverige.
Det säger Sveriges
statsminister
Ulf Kristersson.
Flera andra länder
tycker tvärtom.
De vill att EU
ska få mer pengar från
länderna som är med.
Nu ska EU ta fram
ett nytt förslag.
Sedan ska ledarna mötas igen.
Det nya mötet blir
i november eller december.
Den nya planen
för pengar ska gälla
från år 2028 till år 2034.
Pengarna i EUs budget
används till många
olika saker.
Det handlar om stöd
till jordbruk, klimat,
miljö, nya vägar och säkerhet,
till exempel.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2026
Jag tycker inte att vi ska bidra med en massa pengar ,vi behöver pengarna själva.
Ut med EU
Ut ut EU nu. Fruktansvärt misstag att gå med där. Man ska inte låta andra styra över
sitt eget land.