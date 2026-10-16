EU bråkar om pengar

Länderna i EU ska

bestämma en ny plan

för EUs pengar,

en budget.

I torsdags var det

ett stort möte om det.

Mötet var på EUs kontor

i staden Bryssel.

Ledare från alla

EUs länder var där.

Men de kom inte överens.

Irland leder arbetet

med den nya planen.

De har ett förslag

på hur mycket pengar

länderna i EU ska betala till EU.

Flera länder tycker

att det är för mycket pengar.

Sverige är ett av de länderna.

– Det skulle bli

för dyrt för Sverige.

Det säger Sveriges

statsminister

Ulf Kristersson.

Flera andra länder

tycker tvärtom.

De vill att EU

ska få mer pengar från

länderna som är med.

Nu ska EU ta fram

ett nytt förslag.

Sedan ska ledarna mötas igen.

Det nya mötet blir

i november eller december.

Den nya planen

för pengar ska gälla

från år 2028 till år 2034.

Pengarna i EUs budget

används till många

olika saker.

Det handlar om stöd

till jordbruk, klimat,

miljö, nya vägar och säkerhet,

till exempel.

8 SIDOR/TT