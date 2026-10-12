Sverige
Norrsken på himlen utanför Kristianstad i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT
Norrsken i Skåne
Förra veckan
kunde många människor
i Skåne i södra Sverige
se himlen lysa
i olika färger på natten.
Det var norrsken.
– Jag hade aldrig
sett det förut.
Jag såg det genom
kameran på mobilen.
Det var magi.
Det säger en kvinna.
Även på andra platser
i Sverige såg folk norrsken.
Men för de flesta
var himlen bara mörk.
För att ha en chans
att se norrsken behöver
himlen vara utan moln.
Men på många platser
var det regn och moln.
Ibland är det lättare
att se norrsken genom
kameran på mobilen.
Ställ kameran på
läget för bild på kvällen
och gå ut och titta
upp mot himlen.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
12 oktober 2026
meow meow
mina kusiner bor där i skåne altså 😂💞