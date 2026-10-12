Sverige

Det är natt ute, men himlen är färgad i grönt.

Norrsken på himlen utanför Kristianstad i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Norrsken i Skåne

Förra veckan
kunde många människor
i Skåne i södra Sverige
se himlen lysa
i olika färger på natten.
Det var norrsken.

– Jag hade aldrig
sett det förut.
Jag såg det genom
kameran på mobilen.
Det var magi.

Det säger en kvinna.

Även på andra platser
i Sverige såg folk norrsken.
Men för de flesta
var himlen bara mörk.

För att ha en chans
att se norrsken behöver
himlen vara utan moln.

Men på många platser
var det regn och moln.

Ibland är det lättare
att se norrsken genom
kameran på mobilen.
Ställ kameran på
läget för bild på kvällen
och gå ut och titta
upp mot himlen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA

Har du sett norrsken?

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12 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. hund skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:30

    meow meow

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  2. BEROENDE AV SALT$$$$$$$$$$$$$$$$$$ skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 11:15

    mina kusiner bor där i skåne altså 😂💞

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