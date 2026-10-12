Norrsken i Skåne

Förra veckan

kunde många människor

i Skåne i södra Sverige

se himlen lysa

i olika färger på natten.

Det var norrsken.

– Jag hade aldrig

sett det förut.

Jag såg det genom

kameran på mobilen.

Det var magi.

Det säger en kvinna.

Även på andra platser

i Sverige såg folk norrsken.

Men för de flesta

var himlen bara mörk.

För att ha en chans

att se norrsken behöver

himlen vara utan moln.

Men på många platser

var det regn och moln.

Ibland är det lättare

att se norrsken genom

kameran på mobilen.

Ställ kameran på

läget för bild på kvällen

och gå ut och titta

upp mot himlen.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

FRÅGA Har du sett norrsken? Ja, en gång

Ja, flera gånger

Nej, aldrig Se hur andra har röstat