Oväder med snö i Skåne

Det har hänt flera olyckor

med bilar och lastbilar

i södra Sverige.

Det beror på oväder

med mycket snö och blåst.

Ungefär 50 olyckor

hände i Skåne under torsdag

och natten till fredag.

Ingen människa

har blivit skadad.

Det har blivit stopp

på en del vägar.

Bilar kan inte köra där.

Flera kommuner har

stoppat vissa bussar till skolor.

På fredagens morgon

blev det stopp på väg E4

söder om Markaryd.

Det hände efter

att två lastbilar krockat.

Ovädret med snö i Skåne

ska sluta vid 14-tiden

på fredagen.

Det kan då sprida sig

till Västra Götaland.

Det säger experter på väder.

8 SIDOR/TT