Räddningstjänsten jobbar nära Staffanstorp i Skåne efter en olycka med flera bilar. Foto: Johan Nilsson/TT
Oväder med snö i Skåne
Det har hänt flera olyckor
med bilar och lastbilar
i södra Sverige.
Det beror på oväder
med mycket snö och blåst.
Ungefär 50 olyckor
hände i Skåne under torsdag
och natten till fredag.
Ingen människa
har blivit skadad.
Det har blivit stopp
på en del vägar.
Bilar kan inte köra där.
Flera kommuner har
stoppat vissa bussar till skolor.
På fredagens morgon
blev det stopp på väg E4
söder om Markaryd.
Det hände efter
att två lastbilar krockat.
Ovädret med snö i Skåne
ska sluta vid 14-tiden
på fredagen.
Det kan då sprida sig
till Västra Götaland.
Det säger experter på väder.
8 SIDOR/TT
6 februari 2026
det har blåst inatt trodde att taket skulle flygfältet i väg.denna vinter är långvarig jag gillar inte det.
flyga iväg 😃
Usch för den här vintern. Det är så mycket snö här så jag vet knappt om jag kan gå ut idag utan att fastna med fötterna.