Sverige

Det är mörkt och det är snö och blåst i luften. Flera lampor från bilar lyser.

Räddningstjänsten jobbar nära Staffanstorp i Skåne efter en olycka med flera bilar. Foto: Johan Nilsson/TT

Oväder med snö i Skåne

Det har hänt flera olyckor
med bilar och lastbilar
i södra Sverige.

Det beror på oväder
med mycket snö och blåst.

Ungefär 50 olyckor
hände i Skåne under torsdag
och natten till fredag.
Ingen människa
har blivit skadad.

Det har blivit stopp
på en del vägar.
Bilar kan inte köra där.
Flera kommuner har
stoppat vissa bussar till skolor.

På fredagens morgon
blev det stopp på väg E4
söder om Markaryd.
Det hände efter
att två lastbilar krockat.

Ovädret med snö i Skåne
ska sluta vid 14-tiden
på fredagen.

Det kan då sprida sig
till Västra Götaland.
Det säger experter på väder.

8 SIDOR/TT

6 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Andreas skriver:
    6 februari, 2026 kl. 09:59

    det har blåst inatt trodde att taket skulle flygfältet i väg.denna vinter är långvarig jag gillar inte det.

    Svara
  2. Andreas skriver:
    6 februari, 2026 kl. 10:00

    flyga iväg 😃

    Svara
  3. Bebi Peggy skriver:
    6 februari, 2026 kl. 10:03

    Usch för den här vintern. Det är så mycket snö här så jag vet knappt om jag kan gå ut idag utan att fastna med fötterna.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar