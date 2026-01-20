Många såg norrsken

Just nu är det

en stor storm på solen.

Det är den största stormen

på solen på 20 år.

När det stormar på solen

blir det stor chans

att se norrsken på himlen.

Norrsken gör att himlen

lyser i olika färger.

I måndags kväll

och natten till tisdag

såg många norrsken i södra Sverige.

Det är inte så vanligt.

Det brukar vara mer norrsken

i norra Sverige.

– Det var fantastiskt att titta upp.

Det gick att se med ögonen.

Det säger en person

som såg norrsken i Skåne.

Om det går att se

norrsken i kväll också

vet vi inte.

Gå ut och titta.

Det ska inte vara moln på himlen

om du ska kunna se norrsken.

Ibland är det lättare att se norrsken

genom kameran på en mobil.

Ställ in kameran på läget

för bild på kvällen.

MARIE HILLBLOM OCH TT