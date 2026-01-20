Sverige
Norrsken på himlen i Vellinge i Skåne. Foto: Andreas Hillergren/TT
Många såg norrsken
Just nu är det
en stor storm på solen.
Det är den största stormen
på solen på 20 år.
När det stormar på solen
blir det stor chans
att se norrsken på himlen.
Norrsken gör att himlen
lyser i olika färger.
I måndags kväll
och natten till tisdag
såg många norrsken i södra Sverige.
Det är inte så vanligt.
Det brukar vara mer norrsken
i norra Sverige.
– Det var fantastiskt att titta upp.
Det gick att se med ögonen.
Det säger en person
som såg norrsken i Skåne.
Om det går att se
norrsken i kväll också
vet vi inte.
Gå ut och titta.
Det ska inte vara moln på himlen
om du ska kunna se norrsken.
Ibland är det lättare att se norrsken
genom kameran på en mobil.
Ställ in kameran på läget
för bild på kvällen.
MARIE HILLBLOM OCH TT
20 januari 2026
hej omg vad coolt 😮😀
Jag såg aldrig norrskenet
jag såg inget 😢
😀😀😀
jag såg inte norrskenet 😢
Hej!
har norrsken varit många gonger i södra sverige eller var det första gången ❤❤❤
inte jag heller 😭
fy vad coolt det va 😮💜
Ja det var så coolt 😀❤
Jag såg inte heller 😭
hur lenge har stormen varit på solen 😀