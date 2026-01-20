Sverige

Rött och grönt ljus på himlen.

Norrsken på himlen i Vellinge i Skåne. Foto: Andreas Hillergren/TT

Många såg norrsken

Just nu är det
en stor storm på solen.
Det är den största stormen
på solen på 20 år.

När det stormar på solen
blir det stor chans
att se norrsken på himlen.

Norrsken gör att himlen
lyser i olika färger.

I måndags kväll
och natten till tisdag
såg många norrsken i södra Sverige.
Det är inte så vanligt.
Det brukar vara mer norrsken
i norra Sverige.

– Det var fantastiskt att titta upp.
Det gick att se med ögonen.

Det säger en person
som såg norrsken i Skåne.

Om det går att se
norrsken i kväll också
vet vi inte.
Gå ut och titta.
Det ska inte vara moln på himlen
om du ska kunna se norrsken.

Ibland är det lättare att se norrsken
genom kameran på en mobil.
Ställ in kameran på läget
för bild på kvällen.

MARIE HILLBLOM OCH TT

20 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
11 kommentarer
  1. Ella skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:32

    hej omg vad coolt 😮😀

    Svara
  2. ... skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:32

    Jag såg aldrig norrskenet

    Svara
  3. Anonym skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:33

    jag såg inget 😢

    Svara
  4. Ella skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:33

    😀😀😀

    Svara
  5. 1234 skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:35

    jag såg inte norrskenet 😢

    Svara
  6. LG skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:35

    Hej!
    har norrsken varit många gonger i södra sverige eller var det första gången ❤❤❤

    Svara
  7. ..... skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:36

    inte jag heller 😭

    Svara
  8. 2.0 skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:37

    fy vad coolt det va 😮💜

    Svara
  9. Bert skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:38

    Ja det var så coolt 😀❤

    Svara
  10. LG skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:39

    Jag såg inte heller 😭

    Svara
  11. ISBJÖRN skriver:
    20 januari, 2026 kl. 10:41

    hur lenge har stormen varit på solen 😀

    Svara
