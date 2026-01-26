Sverige
Snöigt i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT
Varning för mycket snö
Det kommer ett nytt
oväder med snö
över södra Sverige.
Det ska snöa i Skåne,
Blekinge och på Öland,
till exempel.
Det ska komma särskilt
mycket snö i sydöstra Skåne.
Ovädret kommer i dag, måndag,
och fortsätter på tisdag.
Det säger myndigheten SMHI.
Det kan bli problem i trafiken.
Tågen mellan Ystad och Simrishamn
har redan blivit stoppade.
Det kan också bli problem
med el och telefoner.
Experter på väder
säger att folk ska
stanna hemma om de kan.
