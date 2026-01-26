Sverige

Snö faller vid en väg.

Snöigt i Skåne. Foto: Johan Nilsson/TT

Varning för mycket snö

Det kommer ett nytt
oväder med snö
över södra Sverige.

Det ska snöa i Skåne,
Blekinge och på Öland,
till exempel.
Det ska komma särskilt
mycket snö i sydöstra Skåne.

Ovädret kommer i dag, måndag,
och fortsätter på tisdag.
Det säger myndigheten SMHI.

Det kan bli problem i trafiken.
Tågen mellan Ystad och Simrishamn
har redan blivit stoppade.
Det kan också bli problem
med el och telefoner.

Experter på väder
säger att folk ska
stanna hemma om de kan.

8 SIDOR/TT

26 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. mig som ingen någonsin lyssnar skriver:
    26 januari, 2026 kl. 10:40

    Det är synt att det inte kommer till vart jag bor för att jag tycker att snö är kul

    Svara
  2. Bebi Peggy skriver:
    26 januari, 2026 kl. 10:57

    Jag vill inte ha någon snö.

    Svara
