Varning för mycket snö

Det kommer ett nytt

oväder med snö

över södra Sverige.

Det ska snöa i Skåne,

Blekinge och på Öland,

till exempel.

Det ska komma särskilt

mycket snö i sydöstra Skåne.

Ovädret kommer i dag, måndag,

och fortsätter på tisdag.

Det säger myndigheten SMHI.

Det kan bli problem i trafiken.

Tågen mellan Ystad och Simrishamn

har redan blivit stoppade.

Det kan också bli problem

med el och telefoner.

Experter på väder

säger att folk ska

stanna hemma om de kan.

8 SIDOR/TT