Poliserna sköt man vid slottet

I tisdags kväll sköt

poliserna en man vid

slottet i Stockholm.

Mannen hade en kniv.

Han är mycket skadad

men kommer att överleva.

Poliserna blev larmade

vid halv sju på kvällen.

En man med kniv fanns

vid kungens slott

mitt i Stockholm.

Mannen hotade folk.

Det säger personal

på Slottet till nyhetsbyrån TT.

Många poliser kom

till platsen.

De sköt mannen.

Han fick åka ambulans

till sjukhus.

Mannen är misstänkt

för brott mot lagen om knivar.

Han är också misstänkt

för brott mot poliserna.

Poliserna undersöker

nu vad som hänt.

Ingen från kungens familj

fanns på slottet under kvällen.

8 SIDOR/TT