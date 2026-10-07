Sverige
En av polisernas bilar nära kungens slott i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
Poliserna sköt man vid slottet
I tisdags kväll sköt
poliserna en man vid
slottet i Stockholm.
Mannen hade en kniv.
Han är mycket skadad
men kommer att överleva.
Poliserna blev larmade
vid halv sju på kvällen.
En man med kniv fanns
vid kungens slott
mitt i Stockholm.
Mannen hotade folk.
Det säger personal
på Slottet till nyhetsbyrån TT.
Många poliser kom
till platsen.
De sköt mannen.
Han fick åka ambulans
till sjukhus.
Mannen är misstänkt
för brott mot lagen om knivar.
Han är också misstänkt
för brott mot poliserna.
Poliserna undersöker
nu vad som hänt.
Ingen från kungens familj
fanns på slottet under kvällen.
8 SIDOR/TT
7 oktober 2026
Jag tycker att nyheter är bra fakfist, det var tråkigt att mannen hade kniv på sig,
Det blir bara värre och värre. Man kan inte lita på någon .många psykopater finns bland oss.så var på din vakt vart du än är.
Jag håller 100 procent med andreas
Ånej sverige blir till london BR