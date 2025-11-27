Kvinna död i attack med kniv

En kvinna har dött

efter en attack med kniv

i Karlskrona i Blekinge.

Poliserna har tagit fast en man.

Han är nu misstänkt

för mord och sitter inlåst.

Poliserna fick ett larm

före lunch på torsdagen.

De åkte till en lägenhet

och hittade då den

skadade kvinnan.

En man var också där.

Ambulans kom dit.

Personalen försökte

rädda kvinnans liv.

Hon åkte sedan ambulans

till sjukhus.

Men där dog hon

av sina skador.

Poliserna vill inte säga om

mannen och kvinnan kände varandra.

Eller vilken ålder de har.

De ska nu undersöka

vad det är som har hänt.

8 SIDOR/TT