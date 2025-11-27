Sverige
Poliser på platsen i Karlskrona där en kvinna blev mördad med kniv. Foto: Suzanne Wernersson/ Linslusfoto/TT
Kvinna död i attack med kniv
En kvinna har dött
efter en attack med kniv
i Karlskrona i Blekinge.
Poliserna har tagit fast en man.
Han är nu misstänkt
för mord och sitter inlåst.
Poliserna fick ett larm
före lunch på torsdagen.
De åkte till en lägenhet
och hittade då den
skadade kvinnan.
En man var också där.
Ambulans kom dit.
Personalen försökte
rädda kvinnans liv.
Hon åkte sedan ambulans
till sjukhus.
Men där dog hon
av sina skador.
Poliserna vill inte säga om
mannen och kvinnan kände varandra.
Eller vilken ålder de har.
De ska nu undersöka
vad det är som har hänt.
8 SIDOR/TT
27 november 2025