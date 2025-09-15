Sverige

En polisbil med blåljus.

Poliserna har tagit fast en flicka efter en attack med kniv i Borås. Foto: Christine Olsson/TT

Flicka skadad i attack med kniv

En 17-årig flicka
är mycket skadad efter
en attack med kniv.

Det hände i Borås natten
mellan söndag och måndag.

Flickan blev skadad
av flera hugg med en kniv.
Hon fick åka ambulans
till sjukhus.

Poliserna har tagit fast
en annan flicka.
Hon är i samma ålder
som den skadade flickan.

Poliserna tror att hon
har gjort attacken.
Flickan är misstänkt
för brottet mordförsök.

– Det verkar som flickorna
kände varandra på något sätt.

Det säger Morten Gunneng
som jobbar med poliserna.

Många personer såg vad som hände.
Poliserna pratar nu med dem.

8 SIDOR/TT

15 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
2 kommentarer
  1. ... skriver:
    15 september, 2025 kl. 10:44

    Men usch vad hemskt. Såna människor ska inte gå bland oss.ta och lås in och släpp aldrig ut.

    Svara
  2. Nano skriver:
    15 september, 2025 kl. 11:44

    😔

    Svara
