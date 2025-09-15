Sverige
Poliserna har tagit fast en flicka efter en attack med kniv i Borås. Foto: Christine Olsson/TT
Flicka skadad i attack med kniv
En 17-årig flicka
är mycket skadad efter
en attack med kniv.
Det hände i Borås natten
mellan söndag och måndag.
Flickan blev skadad
av flera hugg med en kniv.
Hon fick åka ambulans
till sjukhus.
Poliserna har tagit fast
en annan flicka.
Hon är i samma ålder
som den skadade flickan.
Poliserna tror att hon
har gjort attacken.
Flickan är misstänkt
för brottet mordförsök.
– Det verkar som flickorna
kände varandra på något sätt.
Det säger Morten Gunneng
som jobbar med poliserna.
Många personer såg vad som hände.
Poliserna pratar nu med dem.
8 SIDOR/TT
15 september 2025
