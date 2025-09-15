Flicka skadad i attack med kniv

En 17-årig flicka

är mycket skadad efter

en attack med kniv.

Det hände i Borås natten

mellan söndag och måndag.

Flickan blev skadad

av flera hugg med en kniv.

Hon fick åka ambulans

till sjukhus.

Poliserna har tagit fast

en annan flicka.

Hon är i samma ålder

som den skadade flickan.

Poliserna tror att hon

har gjort attacken.

Flickan är misstänkt

för brottet mordförsök.

– Det verkar som flickorna

kände varandra på något sätt.

Det säger Morten Gunneng

som jobbar med poliserna.

Många personer såg vad som hände.

Poliserna pratar nu med dem.

8 SIDOR/TT