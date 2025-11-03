Världen
Poliser och räddningstjänst jobbar vid tåget. Foto: Chris Radburn/AP/TT
Flera skadade i attack på tåg
En man med kniv attackerade
folk på ett tåg.
Det hände nära London
i Storbritannien.
Poliserna fick
larm om attacken
i lördags kväll.
Flera personer blev
skadade i attacken.
Elva personer har fått
vård på sjukhus.
En man är mycket skadad.
Det är inte säkert
att han överlever.
Mannen jobbade på tåget.
Han fick skadorna
när han försökte
skydda passagerarna
från mannen med kniven.
– Han har räddat
människors liv.
Det säger polisernas chef
Stuart Cundy.
Tåget hade åkt från
staden Doncaster.
Det var på väg mot
stationen Kings cross
i huvudstaden London.
Tåget stannade på
stationen Huntingdon.
Där kunde poliserna gripa
en 32-årig man.
Han är misstänkt
för attacken.
Det är inte känt varför
han ska ha gjort attacken.
Men det verkar inte ha med
terrorism att göra.
Det säger poliserna.
8 SIDOR/TT
3 november 2025
ojojoj😮😢
hemskt bruh VARFÖR
Oturen är samma person som potato som skrev en kommentar på en annan nyhet om 12 döda äldre eller nåt
har varit vid den stationen kings cross
spelar inte roblox(ville bara säga det)
Det finns många psykiskt sjuka människor bland oss i alla länder inte bara i Sverige. Så hemskt att sånt här behöver hända.
Jag tycker det är väldigt dåligt av personen att göra sånt! 😤😤
Respekt till mannen som jobbade på tåget❤️🩹med fara för sitt eget liv. Vilken hjälte 🤩
Återigen terrorister. Vi väntar bara på inbördeskriget, som lär komma. Ber för Europa.
Amen 🎚️🙏🏻
halloj Zac och August
ber för europa!
sånt borde fan räknas dom terror stack!! livstid spärra psykfallet uschhh
Dödsstraff för terrorister. Världen över.