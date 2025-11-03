Världen

Tåget står vid stationen. Poliser och räddningstjänst går runt utanför det.

Poliser och räddningstjänst jobbar vid tåget. Foto: Chris Radburn/AP/TT

Flera skadade i attack på tåg

En man med kniv attackerade
folk på ett tåg.
Det hände nära London
i Storbritannien.

Poliserna fick
larm om attacken
i lördags kväll.

Flera personer blev
skadade i attacken.
Elva personer har fått
vård på sjukhus.

En man är mycket skadad.
Det är inte säkert
att han överlever.

Mannen jobbade på tåget.
Han fick skadorna
när han försökte
skydda passagerarna
från mannen med kniven.

– Han har räddat
människors liv.

Det säger polisernas chef
Stuart Cundy.

Tåget hade åkt från
staden Doncaster.
Det var på väg mot
stationen Kings cross
i huvudstaden London.

Tåget stannade på
stationen Huntingdon.
Där kunde poliserna gripa
en 32-årig man.
Han är misstänkt
för attacken.

Det är inte känt varför
han ska ha gjort attacken.
Men det verkar inte ha med
terrorism att göra.
Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT

3 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. BANAN=SLAYYYYYYYYYY skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:16

    ojojoj😮😢

    Svara
  2. Oturen skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:17

    hemskt bruh VARFÖR

    Svara
  3. prenumerrera på ItsMePosk skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:26

    Oturen är samma person som potato som skrev en kommentar på en annan nyhet om 12 döda äldre eller nåt

    Svara
  4. skönt att 67 och labubu är ganska ute skriver:
    3 november, 2025 kl. 10:27

    har varit vid den stationen kings cross

    spelar inte roblox(ville bara säga det)

    Svara
  5. Nina skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:02

    Det finns många psykiskt sjuka människor bland oss i alla länder inte bara i Sverige. Så hemskt att sånt här behöver hända.

    Svara
  6. Vinne skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:19

    Jag tycker det är väldigt dåligt av personen att göra sånt! 😤😤

    Svara
  7. Hallåa skriver:
    3 november, 2025 kl. 11:45

    Respekt till mannen som jobbade på tåget❤️‍🩹med fara för sitt eget liv. Vilken hjälte 🤩

    Svara
  8. Marianne skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:17

    Återigen terrorister. Vi väntar bara på inbördeskriget, som lär komma. Ber för Europa.
    Amen 🎚️🙏🏻

    Svara
  9. billi bobb skriver:
    3 november, 2025 kl. 13:48

    halloj Zac och August

    Svara
  10. xyz skriver:
    3 november, 2025 kl. 15:56

    ber för europa!

    Svara
  11. rakel skriver:
    3 november, 2025 kl. 16:29

    sånt borde fan räknas dom terror stack!! livstid spärra psykfallet uschhh

    Svara
  12. Sören skriver:
    3 november, 2025 kl. 17:57

    Dödsstraff för terrorister. Världen över.

    Svara
