Flera skadade i attack på tåg

En man med kniv attackerade

folk på ett tåg.

Det hände nära London

i Storbritannien.

Poliserna fick

larm om attacken

i lördags kväll.

Flera personer blev

skadade i attacken.

Elva personer har fått

vård på sjukhus.

En man är mycket skadad.

Det är inte säkert

att han överlever.

Mannen jobbade på tåget.

Han fick skadorna

när han försökte

skydda passagerarna

från mannen med kniven.

– Han har räddat

människors liv.

Det säger polisernas chef

Stuart Cundy.

Tåget hade åkt från

staden Doncaster.

Det var på väg mot

stationen Kings cross

i huvudstaden London.

Tåget stannade på

stationen Huntingdon.

Där kunde poliserna gripa

en 32-årig man.

Han är misstänkt

för attacken.

Det är inte känt varför

han ska ha gjort attacken.

Men det verkar inte ha med

terrorism att göra.

Det säger poliserna.

8 SIDOR/TT