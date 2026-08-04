Sverige
Poliser undersöker platsen i Gävle där skjutningen hände. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Man från gäng dömd i Irak
En man från gänget Foxtrot
har dömts till livstids fängelse
i landet Irak.
Han blir dömd för
brott med droger.
Det säger SVT.
Poliser i Irak
tog fast mannen förra året.
Nu vill poliserna i Sverige
att Irak lämnar honom till dem.
Men det kan bli svårt då
mannen nu blivit dömd i Irak.
Det säger SVT.
I Sverige är mannen
bland annat misstänkt
för att ha ordnat
en skjutning i Gävle.
Skjutningen hände i oktober förra året.
Sex personer blev träffade av skott.
En 13-årig pojke är misstänkt
för att ha skjutit.
Mannen från Foxtrot
ska ha sagt till pojken att skjuta.
Pojken skulle få pengar
om han sköt.
Mannen är misstänkt
för flera brott
på olika platser i Europa.
Poliser misstänker att han
sagt till barn att mörda.
Det säger SVT.
Mannen ska vara viktig
i gänget Foxtrot.
Han ska jobba ihop
med gängets ledare Rawa Majid.
8 SIDOR
4 augusti 2026
jättebra tycker jag, låt han ruttna där.jag tror att fängelserna i irak är hårdare än i Sverige. sådana sopor vill vi inte ha i Sverige. 😡🤢🤮kan man inte leva ett normalt liv ,så ska man straffas hårt.
Jag hatar all gängarna
Jättebra
Bra Jobbat
👍 👍👍👍😊😊😊😊
Jättebra
Bra Jobbat
👍 👍👍👍😊😊😊😊
Jag håller med adam
Det finns inget coolt med gäng. Det är inte makt eller respekt det är feghet att gömma sig bakom barn och förstöra andras liv.
Vi väntar på nästa, det finns inte så många kvar. Tack!
Håller med inez bra skrivet.
Ni kan inte gömma er !!!vi hittar er!!!.
Har denna brottsling familj i Sverige 8 sidor??vet ni det.??isåfall så tycker jag att man ska skicka föräldrarna till Irak ,dom kan avtjäna straffet med sonen. Dessa har verkligen misslyckats att uppfostra avkomman på rätt sätt.
Släpp honom. Han är säkert oskyldig
Snälla låt honom var där
Var finns respekten i att förstöra andras liv? Var finns styrkan i att skicka unga människor att ta konsekvenserna åt dem? Det är inte makt, det är feghet!!
Han bröt mot lagarna, så det är rätt åt honom.