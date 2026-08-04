Sverige

Flera poliser letar vid en papperskorg på en trottoar.

Poliser undersöker platsen i Gävle där skjutningen hände. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Man från gäng dömd i Irak

En man från gänget Foxtrot
har dömts till livstids fängelse
i landet Irak.
Han blir dömd för
brott med droger.
Det säger SVT.

Poliser i Irak
tog fast mannen förra året.
Nu vill poliserna i Sverige
att Irak lämnar honom till dem.

Men det kan bli svårt då
mannen nu blivit dömd i Irak.
Det säger SVT.

I Sverige är mannen
bland annat misstänkt
för att ha ordnat
en skjutning i Gävle.

Skjutningen hände i oktober förra året.
Sex personer blev träffade av skott.

En 13-årig pojke är misstänkt
för att ha skjutit.
Mannen från Foxtrot
ska ha sagt till pojken att skjuta.
Pojken skulle få pengar
om han sköt.

Mannen är misstänkt
för flera brott
på olika platser i Europa.
Poliser misstänker att han
sagt till barn att mörda.
Det säger SVT.

Mannen ska vara viktig
i gänget Foxtrot.
Han ska jobba ihop
med gängets ledare Rawa Majid.

8 SIDOR

4 augusti 2026

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13 kommentarer
  1. Katja skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 10:05

    jättebra tycker jag, låt han ruttna där.jag tror att fängelserna i irak är hårdare än i Sverige. sådana sopor vill vi inte ha i Sverige. 😡🤢🤮kan man inte leva ett normalt liv ,så ska man straffas hårt.

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  2. Adam skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 10:24

    Jag hatar all gängarna

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  3. Eric skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 10:52

    Jättebra
    Bra Jobbat
    👍 👍👍👍😊😊😊😊

    Svara
  4. Eric skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 10:53

    Jättebra
    Bra Jobbat
    👍 👍👍👍😊😊😊😊
    Jag håller med adam

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  5. Ines skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 12:07

    Det finns inget coolt med gäng. Det är inte makt eller respekt det är feghet att gömma sig bakom barn och förstöra andras liv.

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  6. Bobbie skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 12:14

    Vi väntar på nästa, det finns inte så många kvar. Tack!

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  7. 😃🥰😍 skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 12:15

    Håller med inez bra skrivet.

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  8. Jag hatar mördare skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 12:16

    Ni kan inte gömma er !!!vi hittar er!!!.

    Svara
  9. Alibaba skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 13:31

    Har denna brottsling familj i Sverige 8 sidor??vet ni det.??isåfall så tycker jag att man ska skicka föräldrarna till Irak ,dom kan avtjäna straffet med sonen. Dessa har verkligen misslyckats att uppfostra avkomman på rätt sätt.

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  10. JonteBronte skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 14:33

    Släpp honom. Han är säkert oskyldig

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  11. Romadonkeykok skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 16:33

    Snälla låt honom var där

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  12. Olivia skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 17:01

    Var finns respekten i att förstöra andras liv? Var finns styrkan i att skicka unga människor att ta konsekvenserna åt dem? Det är inte makt, det är feghet!!

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  13. Hej skriver:
    4 augusti, 2026 kl. 17:27

    Han bröt mot lagarna, så det är rätt åt honom.

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