Man från gäng dömd i Irak

En man från gänget Foxtrot

har dömts till livstids fängelse

i landet Irak.

Han blir dömd för

brott med droger.

Det säger SVT.

Poliser i Irak

tog fast mannen förra året.

Nu vill poliserna i Sverige

att Irak lämnar honom till dem.

Men det kan bli svårt då

mannen nu blivit dömd i Irak.

Det säger SVT.

I Sverige är mannen

bland annat misstänkt

för att ha ordnat

en skjutning i Gävle.

Skjutningen hände i oktober förra året.

Sex personer blev träffade av skott.

En 13-årig pojke är misstänkt

för att ha skjutit.

Mannen från Foxtrot

ska ha sagt till pojken att skjuta.

Pojken skulle få pengar

om han sköt.

Mannen är misstänkt

för flera brott

på olika platser i Europa.

Poliser misstänker att han

sagt till barn att mörda.

Det säger SVT.

Mannen ska vara viktig

i gänget Foxtrot.

Han ska jobba ihop

med gängets ledare Rawa Majid.

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