Poliser tog svensk i Rumänien

Poliserna i Rumänien

har tagit fast en svensk man.

Han är en viktig person

i ett gäng med brottslingar

i Stockholm.

Det säger poliserna i Sverige.

De vill nu att mannnen

ska skickas till Sverige.

Mannen är ungefär 30 år.

Han är misstänkt för

flera allvarliga brott.

Bland annat ska han

ha hjälp till vid

ett försök till mord.

Mannen är tidigare dömd

för flera brott i Sverige.

– Det här visar att det

blir allt svårare för

brottslingar att gömma

sig i andra länder.

Det säger Johan Rydwik

från poliserna i Stockholm.

Den senaste året

har flera brottslingar

från svenska gäng blivit

gripna i andra länder.

Nyligen tog poliserna

i landet Marocko fast

två svenska män från gäng.

Männen är nu inlåsta i Sverige.

De är misstänkta

för brott med droger.

8 SIDOR/TT