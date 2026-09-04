Sverige

En del av en uniform på en polis.

Svenska poliser samarbetar med poliser i andra länder. Foto: Johan Nilsson/TT

Poliser tog svensk i Rumänien

Poliserna i Rumänien
har tagit fast en svensk man.
Han är en viktig person
i ett gäng med brottslingar
i Stockholm.

Det säger poliserna i Sverige.
De vill nu att mannnen
ska skickas till Sverige.

Mannen är ungefär 30 år.
Han är misstänkt för
flera allvarliga brott.
Bland annat ska han
ha hjälp till vid
ett försök till mord.

Mannen är tidigare dömd
för flera brott i Sverige.

– Det här visar att det
blir allt svårare för
brottslingar att gömma
sig i andra länder.

Det säger Johan Rydwik
från poliserna i Stockholm.

Den senaste året
har flera brottslingar
från svenska gäng blivit
gripna i andra länder.

Nyligen tog poliserna
i landet Marocko fast
två svenska män från gäng.

Männen är nu inlåsta i Sverige.
De är misstänkta
för brott med droger.

8 SIDOR/TT

4 september 2026

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2 kommentarer
  1. R skriver:
    4 september, 2026 kl. 10:58

    W Poliser asså

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  2. mia skriver:
    4 september, 2026 kl. 11:01

    jajamän sakta men säkert tar vi alla till slut .bra jobbat polisen. såg det på nyheterna igår.jag är mycket glad att brottslingarna åker fast.

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