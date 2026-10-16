Sverige
Ett kontor i Moskva i Ryssland där hemliga poliser jobbar. Det kallas underrättelsetjänst. Foto: AP/TT
Svensk gripen i Ryssland
En svensk man
ska ha gripits i Ryssland.
Det säger ryska nyhetsbyrån Tass.
Ryska staten äger den.
Mannen ska ha gripits
i området Pskov.
Det ligger nära gränsen
till Estland.
Det säger nyhetsbyrån.
Mannen är ungefär 35 år.
Han kommer från området
runt Stockholm.
Det skriver SVT.
Han har tidigare
stridit för Ukraina
i kriget mot Ryssland.
Det säger en person
som känner mannen till SVT.
Rysslands hemliga poliser
anklagar mannen
för att ha planerat
terrorattacker mot områden
där ryska militärer finns.
Sveriges regering
ska undersöka
vad som har hänt.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2026
Man kan inte lita på vad ryssarna säger.
Jag håller med Allbaba men det är Putin som är det onda och människor i Ryssland som vet och inte vet det
Holger med Alibaba. Hopas att manen kan komma till baka till Sverige igen😢
Fel. Det är de galna araberna man inte kan lita på. Titta på deras logga, symbol.
Svärd.
Låter det som ett fridfullt, hjälpsamt och demokratiskt folk?
”Jag är glad att jag inte föddes i Saudiarabien”
Jag håller med, hellre en Rysk invasion än den invasion som pågor nu…