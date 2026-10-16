Svensk gripen i Ryssland

En svensk man

ska ha gripits i Ryssland.

Det säger ryska nyhetsbyrån Tass.

Ryska staten äger den.

Mannen ska ha gripits

i området Pskov.

Det ligger nära gränsen

till Estland.

Det säger nyhetsbyrån.

Mannen är ungefär 35 år.

Han kommer från området

runt Stockholm.

Det skriver SVT.

Han har tidigare

stridit för Ukraina

i kriget mot Ryssland.

Det säger en person

som känner mannen till SVT.

Rysslands hemliga poliser

anklagar mannen

för att ha planerat

terrorattacker mot områden

där ryska militärer finns.

Sveriges regering

ska undersöka

vad som har hänt.

8 SIDOR/TT