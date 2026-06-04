Sverige
Två personer åker på en elsparkcykel. Foto: Stina Stjernkvist/TT
Ragnar Ang är läkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Fler olyckor med elsparkcykel
Det är populärt att
köra sparkcyklar
som går på el.
Men det kan vara
farligt också.
Förra året dog
sju personer i olyckor
med elsparkcyklar.
6 500 personer blev skadade.
Det är många fler
än året före.
Det visar siffror
från myndigheten
Transportstyrelsen.
Nästan hälften
av de skadade
är unga människor.
Det är nytt att så många
unga blir skadade.
Ragnar Ang är läkare
på Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg.
– Väldigt många barn
kommer till sjukhuset.
De har ofta skadat
ansiktet och huvudet,
säger han.
Folk som kör elsparkcykel
skadar sig ofta värre
än folk som cyklar.
– Cyklister kan också ramla.
Men de har ofta hjälm.
Många som kör elsparkcykel
saknar hjälm.
Det säger Ragnar Ang.
8 SIDOR/TT
4 juni 2026
borde förbjudas
Det borde vara 15 års gräns på dem
Det borde vara någon gräns på det!!🙂↕️👍🏼
Min morbror har kraschat i en stolpe och bröt handen och till och med fick han gärnskakning med en elcykel.
När dom säger el säger dom eller.
Snälla 🙏 fixa🥳