Fler olyckor med elsparkcykel

Det är populärt att

köra sparkcyklar

som går på el.

Men det kan vara

farligt också.

Förra året dog

sju personer i olyckor

med elsparkcyklar.

6 500 personer blev skadade.

Det är många fler

än året före.

Det visar siffror

från myndigheten

Transportstyrelsen.

Nästan hälften

av de skadade

är unga människor.

Det är nytt att så många

unga blir skadade.

Ragnar Ang är läkare

på Sahlgrenska sjukhuset

i Göteborg.

– Väldigt många barn

kommer till sjukhuset.

De har ofta skadat

ansiktet och huvudet,

säger han.

Folk som kör elsparkcykel

skadar sig ofta värre

än folk som cyklar.

– Cyklister kan också ramla.

Men de har ofta hjälm.

Många som kör elsparkcykel

saknar hjälm.

Det säger Ragnar Ang.

8 SIDOR/TT