Sverige

  • ELSPARKCYKEL

    Två personer åker på en elsparkcykel. Foto: Stina Stjernkvist/TT

  • Ragnar Ang, överläkare

    Ragnar Ang är läkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Foto: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fler olyckor med elsparkcykel

Det är populärt att
köra sparkcyklar
som går på el.
Men det kan vara
farligt också.

Förra året dog
sju personer i olyckor
med elsparkcyklar.
6 500 personer blev skadade.
Det är många fler
än året före.

Det visar siffror
från myndigheten
Transportstyrelsen.

Nästan hälften
av de skadade
är unga människor.
Det är nytt att så många
unga blir skadade.

Ragnar Ang är läkare
på Sahlgrenska sjukhuset
i Göteborg.

– Väldigt många barn
kommer till sjukhuset.
De har ofta skadat
ansiktet och huvudet,
säger han.

Folk som kör elsparkcykel
skadar sig ofta värre
än folk som cyklar.

– Cyklister kan också ramla.
Men de har ofta hjälm.
Många som kör elsparkcykel
saknar hjälm.

Det säger Ragnar Ang.

8 SIDOR/TT

4 juni 2026

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5 kommentarer
  1. . skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:03

    borde förbjudas

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  2. Cutie🌺pie 2017 skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:28

    Det borde vara 15 års gräns på dem

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  3. Liwa 🌺🎧 skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:32

    Det borde vara någon gräns på det!!🙂‍↕️👍🏼

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  4. Leon😄 skriver:
    4 juni, 2026 kl. 11:36

    Min morbror har kraschat i en stolpe och bröt handen och till och med fick han gärnskakning med en elcykel.

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  5. Mimmi Karlsson skriver:
    4 juni, 2026 kl. 12:30

    När dom säger el säger dom eller.
    Snälla 🙏 fixa🥳

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