Sverige
En ung man är allvarligt skadad efter att ha kört omkull med en elsparkcykel. Foto: TT
Olycka med elsparkcykel
En man som är ungefär 20 år
är mycket skadad efter
en olycka med elsparkcykel.
Olyckan hände i Helsingborg
på natten till tisdag.
Poliserna säger att det inte
var en krock med någon annan.
Mannen körde omkull själv.
Det skriver SVT.
Han fick åka med
ambulans till sjukhus.
Region Skåne säger att det
finns risk att mannen dör.
Förra året dog sju personer i Sverige
i olyckor med elsparkcyklar.
Över sex tusen blev skadade.
Det är en stor ökning
jämfört med året innan.
Regeringen vill
ha nya hårdare lagar
för elsparkcyklar.
Förslaget om nya lagar.
8 SIDOR
1 september 2026
Förbjud dessa påfund
banan 🙂
ingen följer ändå reglerna så det är deras fel att de blir skadade
Tycker att elsparkcykel är toppen Använder den mycket till handla ,jobb mm
Miljö vänlig mm
Vanliga cykla är precis lika farliga om man är vårdslös
Man måsta var mecket forstig när köra bilen vid körsningar eftersom flysta de so åker med elskoter byre sig ingentin .