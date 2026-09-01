En man som är ungefär 20 år

är mycket skadad efter

en olycka med elsparkcykel.

Olyckan hände i Helsingborg

på natten till tisdag.

Poliserna säger att det inte

var en krock med någon annan.

Mannen körde omkull själv.

Det skriver SVT.

Han fick åka med

ambulans till sjukhus.

Region Skåne säger att det

finns risk att mannen dör.

Förra året dog sju personer i Sverige

i olyckor med elsparkcyklar.

Över sex tusen blev skadade.

Det är en stor ökning

jämfört med året innan.

Regeringen vill

ha nya hårdare lagar

för elsparkcyklar.

Förslaget om nya lagar.

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