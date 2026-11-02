Slut på paus i kriget

Från tisdagen förra veckan

var det paus i kriget

i staden Olesjky i Ukraina.

Ryssland och Ukraina

var överens om pausen.

Under pausen har organisationen

Röda Korset jobbat i staden.

De har hjälpt människor

med mat och varma kläder.

De har hjälpt till med telefoner

så att människor kan ringa.

Under pausen har människor

fått hjälp att lämna staden.

En del familjer har varit

ifrån varandra sedan år 2022.

Nu har de träffats igen.

Men nu är pausen slut.

Kriget fortsätter.

Både ryska och ukrainska appar

har skickat ut falska varningar

om kriget.

I Ryssland fick människor

larm om kärnvapen.

I Ukraina fick människor larm

om farlig strålning.

Myndigheterna i Ryssland

säger att apparna blivit

attackerade av hackare.

De har skickat ut de falska

meddelandena.

Ukraina säger att Ryssland

skickat ut falska meddelanden

i Ukraina.

Meddelandena har varit på ryska.

8 SIDOR/TT