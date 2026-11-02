Slut på paus i kriget
Från tisdagen förra veckan
var det paus i kriget
i staden Olesjky i Ukraina.
Ryssland och Ukraina
var överens om pausen.
Under pausen har organisationen
Röda Korset jobbat i staden.
De har hjälpt människor
med mat och varma kläder.
De har hjälpt till med telefoner
så att människor kan ringa.
Under pausen har människor
fått hjälp att lämna staden.
En del familjer har varit
ifrån varandra sedan år 2022.
Nu har de träffats igen.
Men nu är pausen slut.
Kriget fortsätter.
Både ryska och ukrainska appar
har skickat ut falska varningar
om kriget.
I Ryssland fick människor
larm om kärnvapen.
I Ukraina fick människor larm
om farlig strålning.
Myndigheterna i Ryssland
säger att apparna blivit
attackerade av hackare.
De har skickat ut de falska
meddelandena.
Ukraina säger att Ryssland
skickat ut falska meddelanden
i Ukraina.
Meddelandena har varit på ryska.
8 SIDOR/TT
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