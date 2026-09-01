Misstänkt våldtäkt på sjukhus

En man som är sjuksköterska

är misstänkt för våldtäkt.

Poliserna tror att han

våldtog en kvinna

som var patient

på sjukhuset Ryhov

i Jönköping.

Kvinnan var mycket sjuk

och skulle dö.

Personal larmade poliserna

efter att ha sett sjuksköterskan

inne hos patienten.

Det var på kvällen den 8 augusti.

Då lämnade sjuksköterskan sjukhuset.

Sedan körde han med sin bil

och krockade

vid en rondell i Jönköping.

Han fick inga allvarliga skador.

Kvinnan som var patient

dog en tid efter

den misstänkta våldtäkten.

Hon dog av sin sjukdom

inte på grund av våldtäkten.

Det tror experter.

– Sjuksköterskan har visat råhet

eftersom kvinnan var

i slutet av sitt liv.

Hon kunde inte skydda sig.

Det säger åklagaren.

Mannen har erkänt brott.

Men han tycker

att brottet ska räknas

som sexuellt övergrepp

inte våldtäkt.

Han ska vara inlåst

medan poliserna

jobbar med sin undersökning.

8 SIDOR/TT