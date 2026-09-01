Sverige
En polisbil. Foto: Johan Nilsson/TT
Misstänkt våldtäkt på sjukhus
En man som är sjuksköterska
är misstänkt för våldtäkt.
Poliserna tror att han
våldtog en kvinna
som var patient
på sjukhuset Ryhov
i Jönköping.
Kvinnan var mycket sjuk
och skulle dö.
Personal larmade poliserna
efter att ha sett sjuksköterskan
inne hos patienten.
Det var på kvällen den 8 augusti.
Då lämnade sjuksköterskan sjukhuset.
Sedan körde han med sin bil
och krockade
vid en rondell i Jönköping.
Han fick inga allvarliga skador.
Kvinnan som var patient
dog en tid efter
den misstänkta våldtäkten.
Hon dog av sin sjukdom
inte på grund av våldtäkten.
Det tror experter.
– Sjuksköterskan har visat råhet
eftersom kvinnan var
i slutet av sitt liv.
Hon kunde inte skydda sig.
Det säger åklagaren.
Mannen har erkänt brott.
Men han tycker
att brottet ska räknas
som sexuellt övergrepp
inte våldtäkt.
Han ska vara inlåst
medan poliserna
jobbar med sin undersökning.
8 SIDOR/TT
1 september 2026
varför göra en sådan sak?!? 😠
😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
det är så dumt att göra så!
😤😤😤😠😠😠
Han är ingen sjuksköterska, han är bara sjuk.
Hemsk person varför gör man ens så
inte snällt😔
Att ha sex med någon som inte vill är våldtäkt.
Med en döende sjuk person… mannen ska låsas in och aldrig släppas ut
Spritt språngande.
Återinför dödstraff. En del har för svåra störningar och kan aldrig bli en del av samhället.
Kvinnan förtjänar att få bra avslut i livet. Hoppas han får sparken.
Vissa har bara ett människonamn, men egentligen är de värre än vilda djur
Den här personen är väldigt farlig för samhället och borde inte vara fri.😤
Vilken jävel, så jävla vidrigt .att man inte äns kan lita på vårdpersonal.