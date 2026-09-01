Sverige

Lamporna på en polisbil.

En polisbil. Foto: Johan Nilsson/TT

Misstänkt våldtäkt på sjukhus

En man som är sjuksköterska
är misstänkt för våldtäkt.
Poliserna tror att han
våldtog en kvinna
som var patient
på sjukhuset Ryhov
i Jönköping.

Kvinnan var mycket sjuk
och skulle dö.

Personal larmade poliserna
efter att ha sett sjuksköterskan
inne hos patienten.
Det var på kvällen den 8 augusti.

Då lämnade sjuksköterskan sjukhuset.
Sedan körde han med sin bil
och krockade
vid en rondell i Jönköping.
Han fick inga allvarliga skador.

Kvinnan som var patient
dog en tid efter
den misstänkta våldtäkten.
Hon dog av sin sjukdom
inte på grund av våldtäkten.
Det tror experter.

– Sjuksköterskan har visat råhet
eftersom kvinnan var
i slutet av sitt liv.
Hon kunde inte skydda sig.

Det säger åklagaren.

Mannen har erkänt brott.
Men han tycker
att brottet ska räknas
som sexuellt övergrepp
inte våldtäkt.

Han ska vara inlåst
medan poliserna
jobbar med sin undersökning.

8 SIDOR/TT

1 september 2026

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12 kommentarer
  1. kitsune skriver:
    1 september, 2026 kl. 10:25

    varför göra en sådan sak?!? 😠

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  2. Jan skriver:
    1 september, 2026 kl. 12:06

    😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡

    Svara
  3. nee doh skriver:
    1 september, 2026 kl. 12:50

    det är så dumt att göra så!
    😤😤😤😠😠😠

    Svara
  4. Förnuft skriver:
    1 september, 2026 kl. 13:55

    Han är ingen sjuksköterska, han är bara sjuk.

    Svara
  5. Ingen vet vem jag är skriver:
    1 september, 2026 kl. 14:00

    Hemsk person varför gör man ens så

    Svara
  6. din moder skriver:
    1 september, 2026 kl. 14:09

    inte snällt😔

    Svara
  7. Farbrorn skriver:
    1 september, 2026 kl. 15:16

    Att ha sex med någon som inte vill är våldtäkt.
    Med en döende sjuk person… mannen ska låsas in och aldrig släppas ut

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  8. Lasse skriver:
    1 september, 2026 kl. 16:53

    Spritt språngande.
    Återinför dödstraff. En del har för svåra störningar och kan aldrig bli en del av samhället.

    Svara
  9. Grabben skriver:
    1 september, 2026 kl. 19:29

    Kvinnan förtjänar att få bra avslut i livet. Hoppas han får sparken.

    Svara
  10. Djur skriver:
    1 september, 2026 kl. 20:12

    Vissa har bara ett människonamn, men egentligen är de värre än vilda djur

    Svara
  11. Djur skriver:
    1 september, 2026 kl. 20:18

    Den här personen är väldigt farlig för samhället och borde inte vara fri.😤

    Svara
  12. Andreas skriver:
    1 september, 2026 kl. 20:54

    Vilken jävel, så jävla vidrigt .att man inte äns kan lita på vårdpersonal.

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