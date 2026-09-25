Sverige
Poliser i Jönköping efter skjutningen. Foto: Mattias Landström / TT
Skjutning i Jönköping
Sent på torsdag kväll
hände en skjutning
i en villa i Jönköping.
Det hände i området Hovslätt.
Två män och en kvinna är skadade.
En av männen är
skadad av en kniv.
Han är samtidigt misstänkt
för att ha skjutit.
– Det har blivit
någon sorts bråk,
säger poliserna.
Kvinnan blev inte
allvarligt skadad.
Både mannen som blev skjuten
och mannen som är misstänkt
är allvarligt skadade.
8 SIDOR/TT
25 september 2026
nyligen skrev 8 sidor att skjutningar har minskat. jag tänkte snart kommer det ,och det blev så. fruktansvärt att sånt här förekommer man blir illa berörd.
suger i går🥰
Det känns som att kvinnan har gjort det😮😧
Man ska inte leka med vapen, det är farligt, man kan bli skadat .det gäller både vuxna och barn.
varför