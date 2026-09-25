Skjutning i Jönköping

Sent på torsdag kväll

hände en skjutning

i en villa i Jönköping.

Det hände i området Hovslätt.

Två män och en kvinna är skadade.

En av männen är

skadad av en kniv.

Han är samtidigt misstänkt

för att ha skjutit.

– Det har blivit

någon sorts bråk,

säger poliserna.

Kvinnan blev inte

allvarligt skadad.

Både mannen som blev skjuten

och mannen som är misstänkt

är allvarligt skadade.

8 SIDOR/TT