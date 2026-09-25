Sverige

Poliser och polisbilar på natten på en gata.

Poliser i Jönköping efter skjutningen. Foto: Mattias Landström / TT

Skjutning i Jönköping

Sent på torsdag kväll
hände en skjutning
i en villa i Jönköping.
Det hände i området Hovslätt.

Två män och en kvinna är skadade.
En av männen är
skadad av en kniv.
Han är samtidigt misstänkt
för att ha skjutit.

– Det har blivit
någon sorts bråk,
säger poliserna.

Kvinnan blev inte
allvarligt skadad.
Både mannen som blev skjuten
och mannen som är misstänkt
är allvarligt skadade.

8 SIDOR/TT

25 september 2026

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5 kommentarer
  1. v skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:06

    nyligen skrev 8 sidor att skjutningar har minskat. jag tänkte snart kommer det ,och det blev så. fruktansvärt att sånt här förekommer man blir illa berörd.

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  2. nnnnnneweeecb skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:10

    suger i går🥰

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  3. Ellie ⚡️ skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:18

    Det känns som att kvinnan har gjort det😮😧

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  4. Andreas skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:13

    Man ska inte leka med vapen, det är farligt, man kan bli skadat .det gäller både vuxna och barn.

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  5. Star skriver:
    25 september, 2026 kl. 13:25

    varför

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