Sverige

Två personer går på en strand.

En strand på Cypern. Foto: Petros Karadjias/AP/TT

Ungdomar fast i Cypern

Poliser i landet Cypern
har tagit fast
fyra svenska ungdomar.
De är 18 år.

De är misstänkta för våld
mot en man som är 47 år.
Det är en man som bor i Cypern.
Han är mycket skadad.

Tidningen Aftonbladet
säger att 18-åringarna
var i Cypern för att festa.

18-åringarna ska ha
börjat bråka med mannen
en tidig morgon på en gata
med barer i staden Ayia Napa.
Det skriver Aftonbladet.

Cypern är en ö i Medelhavet.
Många unga människor
åker dit för att sola,
bada och festa.
Cypern ligger nära
Turkiet och Grekland.

8 SIDOR

10 juli 2026

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