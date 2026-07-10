Ungdomar fast i Cypern

Poliser i landet Cypern

har tagit fast

fyra svenska ungdomar.

De är 18 år.

De är misstänkta för våld

mot en man som är 47 år.

Det är en man som bor i Cypern.

Han är mycket skadad.

Tidningen Aftonbladet

säger att 18-åringarna

var i Cypern för att festa.

18-åringarna ska ha

börjat bråka med mannen

en tidig morgon på en gata

med barer i staden Ayia Napa.

Det skriver Aftonbladet.

Cypern är en ö i Medelhavet.

Många unga människor

åker dit för att sola,

bada och festa.

Cypern ligger nära

Turkiet och Grekland.

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