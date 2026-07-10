Sverige
En strand på Cypern. Foto: Petros Karadjias/AP/TT
Ungdomar fast i Cypern
Poliser i landet Cypern
har tagit fast
fyra svenska ungdomar.
De är 18 år.
De är misstänkta för våld
mot en man som är 47 år.
Det är en man som bor i Cypern.
Han är mycket skadad.
Tidningen Aftonbladet
säger att 18-åringarna
var i Cypern för att festa.
18-åringarna ska ha
börjat bråka med mannen
en tidig morgon på en gata
med barer i staden Ayia Napa.
Det skriver Aftonbladet.
Cypern är en ö i Medelhavet.
Många unga människor
åker dit för att sola,
bada och festa.
Cypern ligger nära
Turkiet och Grekland.
8 SIDOR
10 juli 2026