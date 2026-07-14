Man blev slagen till döds

En man som var ungefär 45 år

har blivit slagen till döds.

Det hände i lördags kväll

på en badplats i Mölnlycke

nära Göteborg.

Poliserna har tagit fast

tre unga män

som är ungefär 20 år.

De är misstänkta för mord.

En av de unga männen

kände mannen som blev dödad.

Det skriver tidningen

Göteborgs-Posten.

Nyligen blev en annan man

dödad på en badplats.

Det var i Stenungsund.

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