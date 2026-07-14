Sverige

Blommor och ljuslyktor på stranden vid en sjö.

Människor har lämnat blommor på platsen där en man blev dödad. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Man blev slagen till döds

En man som var ungefär 45 år
har blivit slagen till döds.

Det hände i lördags kväll
på en badplats i Mölnlycke
nära Göteborg.

Poliserna har tagit fast
tre unga män
som är ungefär 20 år.
De är misstänkta för mord.

En av de unga männen
kände mannen som blev dödad.
Det skriver tidningen
Göteborgs-Posten.

Nyligen blev en annan man
dödad på en badplats.
Det var i Stenungsund.

8 SIDOR

14 juli 2026

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1 kommentar
  1. V skriver:
    14 juli, 2026 kl. 09:54

    Vågar man gå till badplatser??? fruktansvärt vad sverige har blivit osäker. man Vågar snart inte gå ut alls. tycker att dessa som har dödat mannen borde få sträga straff.

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