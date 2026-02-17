Kvinna slog Bianca Ingrosso

En kvinna blir straffad

för att ha slagit

kändisen Bianca Ingrosso.

Det hände i november år 2024.

Bianca Ingrosso gick

på en gata i Stockholm

när kvinnan kom fram

och slog henne.

De kände inte varandra.

Kvinnan är ungefär 30 år.

Hon blir också straffad

för att ha skadat och hotat

flera andra personer.

Kvinnan hade psykiska problem

när hon gjorde brotten.

Det säger domstolen tingsrätten.

Kvinnan blir inte

straffad med fängelse.

Hon får skyddstillsyn.

Det betyder att hon är fri.

Men hon ska ha kontakt med

myndigheten Kriminalvården

som ska kontrollera

att hon sköter sig.

