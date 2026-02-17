Sverige
Bianca Ingrosso. Foto: Jessica Gow/TT
Kvinna slog Bianca Ingrosso
En kvinna blir straffad
för att ha slagit
kändisen Bianca Ingrosso.
Det hände i november år 2024.
Bianca Ingrosso gick
på en gata i Stockholm
när kvinnan kom fram
och slog henne.
De kände inte varandra.
Kvinnan är ungefär 30 år.
Hon blir också straffad
för att ha skadat och hotat
flera andra personer.
Kvinnan hade psykiska problem
när hon gjorde brotten.
Det säger domstolen tingsrätten.
Kvinnan blir inte
straffad med fängelse.
Hon får skyddstillsyn.
Det betyder att hon är fri.
Men hon ska ha kontakt med
myndigheten Kriminalvården
som ska kontrollera
att hon sköter sig.
8 SIDOR/TT
17 februari 2026
hej det här är inte bra jag tycker att hon borde få straff för 1 eller 2 år
usch tycker det är obehagligt att sånt händer. kvinnan kanske var avundsjuk på något sätt. finns många psykopater överallt här i världen 😭😭😢
Hon borde hanna i fängelse längre💔
huva jag tycker synd om Bianca😢❤❤😢😢💔💔🧡🧡
jag hatar att det här händer nu för tiden