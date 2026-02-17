Sverige

Bianca Ingrosso ler mot kameran.

Bianca Ingrosso. Foto: Jessica Gow/TT

Kvinna slog Bianca Ingrosso

En kvinna blir straffad
för att ha slagit
kändisen Bianca Ingrosso.

Det hände i november år 2024.
Bianca Ingrosso gick
på en gata i Stockholm
när kvinnan kom fram
och slog henne.
De kände inte varandra.

Kvinnan är ungefär 30 år.
Hon blir också straffad
för att ha skadat och hotat
flera andra personer.

Kvinnan hade psykiska problem
när hon gjorde brotten.
Det säger domstolen tingsrätten.

Kvinnan blir inte
straffad med fängelse.

Hon får skyddstillsyn.
Det betyder att hon är fri.
Men hon ska ha kontakt med
myndigheten Kriminalvården
som ska kontrollera
att hon sköter sig.

8 SIDOR/TT

17 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Laura skriver:
    17 februari, 2026 kl. 13:52

    hej det här är inte bra jag tycker att hon borde få straff för 1 eller 2 år

    Svara
  2. . skriver:
    17 februari, 2026 kl. 13:53

    usch tycker det är obehagligt att sånt händer. kvinnan kanske var avundsjuk på något sätt. finns många psykopater överallt här i världen 😭😭😢

    Svara
  3. sofi4 skriver:
    17 februari, 2026 kl. 13:54

    Hon borde hanna i fängelse längre💔

    Svara
  4. ... skriver:
    17 februari, 2026 kl. 13:56

    huva jag tycker synd om Bianca😢❤❤😢😢💔💔🧡🧡

    Svara
  5. Anonym skriver:
    17 februari, 2026 kl. 13:57

    jag hatar att det här händer nu för tiden

    Svara
