Världen

Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich stands in a glass cage in a courtroom at the Moscow City Court, in Moscow, Russia, Tuesday, April 18, 2023. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko) XDL104

Journalist från USA kan straffas

Lyssna I mars tog ryska poliser

fast en journalist från USA.

De säger att han är spion. Journalisten heter Evan Gershkovich.

Han har varit i fängelse sedan dess.

Nu har en domstol bestämt

att han ska vara kvar

i fängelset tills undersökningen

om honom är klar.

Det kan ta ett år.

Han kan bli straffad

med 20 års fängelse. USAs regering protesterar mot

att journalisten är inlåst.

De säger att han är oskyldig. Journalisten var

i staden Jekaterinburg

när poliserna tog honom.

Där har myndigheterna stängt

flera tidningar. Tidningarna har berättat

om Rysslands krig i Ukraina.

Det är förbjudet. Många ryska journalister

har straffats för att de

berättat om kriget. Ryssland har ändrat lagarna.

Den som är motståndare

till kriget kan straffas

