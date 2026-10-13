Världen

Han pratar i en mikrofon. Han är allvarlig.

Bulgariens ledare Rumen Radev. Foto: Valentina Petrova/AP/TT

Attack mot fartyg i Svarta havet

Två fartyg har
blivit attackerade
nära Bulgarien
i Svarta havet.

Ett av fartygen sjönk
efter attacken.
En person från
fartyget är räddad.

Det säger Bulgariens
ledare Rumen Radev.

Vad som hänt med
de andra på fartyget
är oklart.

På det andra fartyget
blev flera personer skadade.
De får vård på sjukhus.

Attacken hände i tisdags.
Drönare med bomber
träffade fartygen.

Det är inte klart
vilket land drönarna
kommer från.
Både Ryssland och Ukraina
krigar i Svarta havet.

Rumen Radev är arg.
Han säger att han
tänker protestera till
Rysslands kontor i Bulgarien.

I förra veckan blev
två andra fartyg attackerade
i Svarta havet.
Ett av dem sjönk.

Det är fortfarande inte klart
vem som gjorde de attackerna.

8 SIDOR/TT

13 oktober 2026

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