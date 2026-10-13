Attack mot fartyg i Svarta havet

Två fartyg har

blivit attackerade

nära Bulgarien

i Svarta havet.

Ett av fartygen sjönk

efter attacken.

En person från

fartyget är räddad.

Det säger Bulgariens

ledare Rumen Radev.

Vad som hänt med

de andra på fartyget

är oklart.

På det andra fartyget

blev flera personer skadade.

De får vård på sjukhus.

Attacken hände i tisdags.

Drönare med bomber

träffade fartygen.

Det är inte klart

vilket land drönarna

kommer från.

Både Ryssland och Ukraina

krigar i Svarta havet.

Rumen Radev är arg.

Han säger att han

tänker protestera till

Rysslands kontor i Bulgarien.

I förra veckan blev

två andra fartyg attackerade

i Svarta havet.

Ett av dem sjönk.

Det är fortfarande inte klart

vem som gjorde de attackerna.

8 SIDOR/TT