Natten till fredag

attackerade Ryssland

flera broar i Ukrainas

huvudstad Kiev.

Två broar är skadade.

Minst sex människor

dog i attacken.

Över tio är skadade.

Det skriver Kievs

ledare Vitalij Klytjko

på sajten Telegram.

Samtidigt blev många

andra platser

i Ukraina attackerade.

I området Lviv dödades

två personer.

Attacken förstörde

också ledningar för el.

Delar av Kiev

och västra Ukraina

saknar nu ström

och ligger i mörker.

Det säger Ukrainas

myndigheter.

Attacken mot broarna

kommer efter att Ukraina

tidigare i veckan bombat

Rysslands bro till området Krim.

Delar av bron är förstörd.

I torsdags lovade

Rysslands ledare

Vladimir Putin

att hämnas för attacken.

Ryssland skulle

svara mycket hårt,

sa han.

Krim är ett ukrainskt

område som Ryssland

tog år 2014.

8 SIDOR/TT