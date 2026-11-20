Ryssland attackerar broar
Natten till fredag
attackerade Ryssland
flera broar i Ukrainas
huvudstad Kiev.
Två broar är skadade.
Minst sex människor
dog i attacken.
Över tio är skadade.
Det skriver Kievs
ledare Vitalij Klytjko
på sajten Telegram.
Samtidigt blev många
andra platser
i Ukraina attackerade.
I området Lviv dödades
två personer.
Attacken förstörde
också ledningar för el.
Delar av Kiev
och västra Ukraina
saknar nu ström
och ligger i mörker.
Det säger Ukrainas
myndigheter.
Attacken mot broarna
kommer efter att Ukraina
tidigare i veckan bombat
Rysslands bro till området Krim.
Delar av bron är förstörd.
I torsdags lovade
Rysslands ledare
Vladimir Putin
att hämnas för attacken.
Ryssland skulle
svara mycket hårt,
sa han.
Krim är ett ukrainskt
område som Ryssland
tog år 2014.
8 SIDOR/TT
vad tråkigt
FYYYY, vad tråkigt😭😠Farför slutar de alldrig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠
jag vet
känner samma, det är bara onödigt, ledarna sitter gömda och så dör helt vanliga människor som bara skulle gå över på en bro.
Faaah
sluta kriga
Seriöst, snart måste ju Putin ge sig 😡😡
Jaaa!!!! varför vill han liksom ha Ukraina? Ge dig, du har ett helt Ryssland, låt andra mäniskor vara! 😤😭
Bilden är från i önsdags eller från önsdags? Kanske du skrev fel🤔
DOM MOSTE SLUTAAAAAAAAA
döda putin
vad är putins problem😠
Hej åtta sidor,
Varför igen Ryssland attackerade Ukraina, eftersom Rysslandsledare besökte Donald Tramp? Det mötet var ingenting?
Hej!
Det är inte känt
om ledarna på mötet
pratade om kriget
i Ukraina.
Det är ingen paus i kriget.
Vänligen,
Hur länge kommer detta krig förtsätta förbi på fålkts egnadom och utvecklningsprojet.
😡😱😡😱😡😱😡🪼😡😱😡😱😡😱😡😱😡😱😡😱😡😱😡😱
Ja vem var det som startade kriget. Så att snacka ”hämnd” är patetiskt. En efterlyst krigsförbrytare borde vara man nog, ta sitt straff.
Kriget kommer sluta den dagen nato släpper taget eller upphör.Nato tillkom efter 2 världskriget för en fortsättning på aggression gentemot då Sovjetunionen idag ryssland.
ryska patrask som stannar kvar i Sverige utgör en fara för det svenska samhället och måste omedelbart kastas ut ur Sverige och EU! Goda ryssar är döda ryssar – garantin bekräftad av den ukrainska militären – ZSU!😎