Ukraina bombade bro
Ukrainas militärer
har bombat bron
som går mellan Ryssland
och området Krim.
Nu är en stor del
av bron trasig.
Ukraina säger att
bombningen är ett svar på
Rysslands bombningar
av ukrainska broar.
Ukraina har
attackerat bron
flera gånger förut.
Krim är en halvö
i Svarta havet.
Det är en del av Ukraina.
Men år 2014 tog Ryssland
kontroll över Krim.
Efter det byggde Ryssland
en ny bro som går
mellan Ryssland och Krim.
Den kallas Krimbron
eller Kertjbron och är
Europas längsta bro.
Den är nästan två mil lång.
Där kan både bilar och tåg köra.
Nu har Ukraina bombat den.
På torsdag ska
Rysslands ledare Putin
ha ett möte med
USAs ledare Trump
och Kinas ledare Xi Jinping.
8 SIDOR/TT
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