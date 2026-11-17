Ukrainas militärer

har bombat bron

som går mellan Ryssland

och området Krim.

Nu är en stor del

av bron trasig.

Ukraina säger att

bombningen är ett svar på

Rysslands bombningar

av ukrainska broar.

Ukraina har

attackerat bron

flera gånger förut.

Krim är en halvö

i Svarta havet.

Det är en del av Ukraina.

Men år 2014 tog Ryssland

kontroll över Krim.

Efter det byggde Ryssland

en ny bro som går

mellan Ryssland och Krim.

Den kallas Krimbron

eller Kertjbron och är

Europas längsta bro.

Den är nästan två mil lång.

Där kan både bilar och tåg köra.

Nu har Ukraina bombat den.

På torsdag ska

Rysslands ledare Putin

ha ett möte med

USAs ledare Trump

och Kinas ledare Xi Jinping.

8 SIDOR/TT