Dömd till döden för text

En man har blivit

dömd till döden

i landet Saudiarabien.

Mannen är 24 år

och kommer från landet Sri Lanka.

Han är i Saudiarabien för att jobba.

Mannen blir straffad

efter att ha skrivit en text

på sajten Facebook.

En domstol i Saudiarabien

säger att mannen

skrivit dåliga saker

om profeten Muhammed.

Muhammed är den viktigaste

personen i religionen islam.

Saudiarabien har hårda religiösa lagar.

Ingen får säga dåliga saker

om religionen eller om Muhammed.

Många i Sri Lanka är

chockade över straffet.

Flera hundra tusen människor

från Sri Lanka

bor och arbetar i Saudiarabien.

Mannens mamma har också bett

Saudiarabien om att ändra straffet.

Det skriver nyhetsbyrån TT.

Saudiarabien är ett av

de länder som straffar

flest människor med döden.

Förra året blev över 350 människor

straffade med döden.

Det säger organisationen Amnesty.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR