Världen

två ben och fötter med kedjor runt.

Flera länder i världen straffar människor med döden. Bilden kommer från ett läger för fångar som USA har på ön Kuba. Foto: AP/TT

Dömd till döden för text

En man har blivit
dömd till döden
i landet Saudiarabien.

Mannen är 24 år
och kommer från landet Sri Lanka.
Han är i Saudiarabien för att jobba.

Mannen blir straffad
efter att ha skrivit en text
på sajten Facebook.

En domstol i Saudiarabien
säger att mannen
skrivit dåliga saker
om profeten Muhammed.

Muhammed är den viktigaste
personen i religionen islam.

Saudiarabien har hårda religiösa lagar.
Ingen får säga dåliga saker
om religionen eller om Muhammed.

Många i Sri Lanka är
chockade över straffet.
Flera hundra tusen människor
från Sri Lanka
bor och arbetar i Saudiarabien.

Mannens mamma har också bett
Saudiarabien om att ändra straffet.
Det skriver nyhetsbyrån TT.

Saudiarabien är ett av
de länder som straffar
flest människor med döden.
Förra året blev över 350 människor
straffade med döden.
Det säger organisationen Amnesty.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

Straff med döden
  • Över 2 700 människor
    blev straffade med döden
    förra året.
    Det visar en undersökning
    av organisationen Amnesty.
  • Iran är värsta landet
    i Amnestys undersökning.
    Över 2 100 människor
    blev dödade där.
  • Saudiarabien var näst värst.
    Över 350 människor
    blev dödade där.
  • I länderna Jemen, USA,
    Egypten, Somalia, Kuwait
    och Singapore blev
    mellan 17 och 55 människor dödade.
  • Kina berättar inte
    hur många människor
    som de dödar.
  • Amnesty säger att Kina är värst.
    Där blir flera tusen människor
    dödade varje år.
  • Den 10 oktober är
    den internationella dagen
    mot straff med döden.
    Då protesterar många
    mot sådana straff.

9 oktober 2026

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4 kommentarer
  1. 67 skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 16:40

    Så himla hemskt!! Mår nästan dåligt!
    Vem håller på med dödstraff nu för tiden?
    Det är bara löjligt!

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  2. H skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 17:35

    Mohamed förstörde vår liv, I’m from Somalia, allting problem we have det finns lösningar men what Mohamed bring åss aldrig finns ingen lösning, jag är i Muslim but jag hatar att vi lever på Muslim sätt,

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  3. Anonym skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 20:09

    håller med 67😭

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  4. Ali baba skriver:
    9 oktober, 2026 kl. 20:26

    Om dom har dödat någon så är dödsstraff rätt.men om dom säger något om sin gud då är det fel att straffa med döden. Konstigt land.

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