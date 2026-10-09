Världen
Flera länder i världen straffar människor med döden. Bilden kommer från ett läger för fångar som USA har på ön Kuba. Foto: AP/TT
Dömd till döden för text
En man har blivit
dömd till döden
i landet Saudiarabien.
Mannen är 24 år
och kommer från landet Sri Lanka.
Han är i Saudiarabien för att jobba.
Mannen blir straffad
efter att ha skrivit en text
på sajten Facebook.
En domstol i Saudiarabien
säger att mannen
skrivit dåliga saker
om profeten Muhammed.
Muhammed är den viktigaste
personen i religionen islam.
Saudiarabien har hårda religiösa lagar.
Ingen får säga dåliga saker
om religionen eller om Muhammed.
Många i Sri Lanka är
chockade över straffet.
Flera hundra tusen människor
från Sri Lanka
bor och arbetar i Saudiarabien.
Mannens mamma har också bett
Saudiarabien om att ändra straffet.
Det skriver nyhetsbyrån TT.
Saudiarabien är ett av
de länder som straffar
flest människor med döden.
Förra året blev över 350 människor
straffade med döden.
Det säger organisationen Amnesty.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
- Över 2 700 människor
blev straffade med döden
förra året.
Det visar en undersökning
av organisationen Amnesty.
- Iran är värsta landet
i Amnestys undersökning.
Över 2 100 människor
blev dödade där.
- Saudiarabien var näst värst.
Över 350 människor
blev dödade där.
- I länderna Jemen, USA,
Egypten, Somalia, Kuwait
och Singapore blev
mellan 17 och 55 människor dödade.
- Kina berättar inte
hur många människor
som de dödar.
- Amnesty säger att Kina är värst.
Där blir flera tusen människor
dödade varje år.
- Den 10 oktober är
den internationella dagen
mot straff med döden.
Då protesterar många
mot sådana straff.
9 oktober 2026
Så himla hemskt!! Mår nästan dåligt!
Vem håller på med dödstraff nu för tiden?
Det är bara löjligt!
Mohamed förstörde vår liv, I’m from Somalia, allting problem we have det finns lösningar men what Mohamed bring åss aldrig finns ingen lösning, jag är i Muslim but jag hatar att vi lever på Muslim sätt,
håller med 67😭
Om dom har dödat någon så är dödsstraff rätt.men om dom säger något om sin gud då är det fel att straffa med döden. Konstigt land.