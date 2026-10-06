Explosioner i Riyad

I måndags kväll

hördes explosioner

i Saudiarabiens huvudstad Riyad.

Gruppen Huthi från Jemen

säger att de gjort attacker där.

Gruppen säger att de attackerade

en flygplats och en fabrik för olja.

Attackerna kan vara hämnd

för att Saudiarabien

stöder regeringen i landet Jemen.

Gruppen Huthi krigar

mot Jemens regering.

Soldaterna i Jemens regering

sa nyligen att de tagit tillbaka

flera viktiga öar i Röda havet

från gruppen Huthi.

Huthis attacker i Saudiarabien

hände efter det.

Saudiarabien säger att

Huthi gör fel som attackerar

deras land.

Nu säger länderna Turkiet

och Pakistan att de ska

skicka soldater till Saudiarabien.

De tre ländernas militärer

samarbetar med varandra.

8 SIDOR/TT