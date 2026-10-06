Världen
Gruppen Huthi säger att de har attackerat en fabrik för olja i Saudiarabien. foto: AP/TT
Explosioner i Riyad
I måndags kväll
hördes explosioner
i Saudiarabiens huvudstad Riyad.
Gruppen Huthi från Jemen
säger att de gjort attacker där.
Gruppen säger att de attackerade
en flygplats och en fabrik för olja.
Attackerna kan vara hämnd
för att Saudiarabien
stöder regeringen i landet Jemen.
Gruppen Huthi krigar
mot Jemens regering.
Soldaterna i Jemens regering
sa nyligen att de tagit tillbaka
flera viktiga öar i Röda havet
från gruppen Huthi.
Huthis attacker i Saudiarabien
hände efter det.
Saudiarabien säger att
Huthi gör fel som attackerar
deras land.
Nu säger länderna Turkiet
och Pakistan att de ska
skicka soldater till Saudiarabien.
De tre ländernas militärer
samarbetar med varandra.
8 SIDOR/TT
6 oktober 2026