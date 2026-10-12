Flera attacker mot Saudiarabien

Gruppen Huthi fortsätter

att attackera Saudiarabien.

De attackerar med

raketer från luften.

Förra veckan var det

flera attacker mot flygplatser

i Saudiarabien.

I lördags bombade Huthi

flygplatsen i staden Riyad.

Minst tolv personer dog.

Flera hundra blev skadade.

I söndags dog en person till

i en ny attack.

Det säger myndigheter

i Saudiarabien.

Huthi krigar mot

regeringen i landet Jemen.

Saudiarabien stöder

regeringen i Jemen.

Det är därför som Huthi

attackerar Saudiarabien.

Saudiarabien säger

att de ska hämnas attackerna

mot flygplatserna.

8 SIDOR/TT