Världen

Ett stort flygplan på en landningsbana.

Flygplatsen i Riyad i Saudiarabien. Bilden är gammal. Foto: Amr Nabil/AP/TT

Flera attacker mot Saudiarabien

Gruppen Huthi fortsätter
att attackera Saudiarabien.
De attackerar med
raketer från luften.

Förra veckan var det
flera attacker mot flygplatser
i Saudiarabien.

I lördags bombade Huthi
flygplatsen i staden Riyad.
Minst tolv personer dog.
Flera hundra blev skadade.

I söndags dog en person till
i en ny attack.
Det säger myndigheter
i Saudiarabien.

Huthi krigar mot
regeringen i landet Jemen.
Saudiarabien stöder
regeringen i Jemen.
Det är därför som Huthi
attackerar Saudiarabien.

Saudiarabien säger
att de ska hämnas attackerna
mot flygplatserna.

8 SIDOR/TT

12 oktober 2026

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2 kommentarer
  1. trump skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:31

    olja och 🫃

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  2. 😡😡😡😡👿😈jag är trött på allt dödade kan det inte bli fred på jorden???? skriver:
    12 oktober, 2026 kl. 10:51

    🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🥳🥳🥳🤬🤬

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