Världen
Flygplatsen i Riyad i Saudiarabien. Bilden är gammal. Foto: Amr Nabil/AP/TT
Flera attacker mot Saudiarabien
Gruppen Huthi fortsätter
att attackera Saudiarabien.
De attackerar med
raketer från luften.
Förra veckan var det
flera attacker mot flygplatser
i Saudiarabien.
I lördags bombade Huthi
flygplatsen i staden Riyad.
Minst tolv personer dog.
Flera hundra blev skadade.
I söndags dog en person till
i en ny attack.
Det säger myndigheter
i Saudiarabien.
Huthi krigar mot
regeringen i landet Jemen.
Saudiarabien stöder
regeringen i Jemen.
Det är därför som Huthi
attackerar Saudiarabien.
Saudiarabien säger
att de ska hämnas attackerna
mot flygplatserna.
8 SIDOR/TT
12 oktober 2026
olja och 🫃
🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🤑🥳🥳🥳🤬🤬