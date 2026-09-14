Världen
Båtar i sundet Bab al-Mandab. Foto: Abdulnasser Alseddik/AP/TT
Huthi tar över viktiga öar
Gruppen Huthi i Jemen
har tagit kontroll över
viktiga öar i Röda havet.
Öarna ligger i sundet
Bab al-Mandab.
Det är en viktig plats
för handel.
Att passera sundet
är säkert för alla
utom båtar från Saudiarabien.
Det säger ledare från Huthi.
Huthi har länge krigat
mot sitt lands regering.
Saudiarabien har krigat mot Huthi
för att försöka stoppa dem.
Därför är de fiender.
Huthi får hjälp av landet Iran.
Det är inte klart än
hur Huthis kontroll över öarna
påverkar ekonomin i världen.
8 SIDOR/TT
14 september 2026
Vad menar 8 Sidor med:
Saudiarabien har krigat
mot Huthi för att försöka dem.
Vi hade glömt ett ord.
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