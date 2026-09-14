Huthi tar över viktiga öar

Gruppen Huthi i Jemen

har tagit kontroll över

viktiga öar i Röda havet.

Öarna ligger i sundet

Bab al-Mandab.

Det är en viktig plats

för handel.

Att passera sundet

är säkert för alla

utom båtar från Saudiarabien.

Det säger ledare från Huthi.

Huthi har länge krigat

mot sitt lands regering.

Saudiarabien har krigat mot Huthi

för att försöka stoppa dem.

Därför är de fiender.

Huthi får hjälp av landet Iran.

Det är inte klart än

hur Huthis kontroll över öarna

påverkar ekonomin i världen.

8 SIDOR/TT