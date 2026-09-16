Nya attacker av Huhti

Gruppen Huhti från Jemen

har gjort nya attacker

i södra Saudiarabien.

Minst 13 personer är skadade.

Det säger Saudiarabien.

I onsdags sa gruppen Huhti

att de också har skjutit ner

ett stridsflygplan

från Saudiarabien.

Militärer i Saudiarabien

säger samtidigt att de

skjutit ner en drönare

som gruppen Huhti skickat

mot staden Mecka.

Gruppen Huhti är fiender

till Saudiarabien.

Det beror på att Saudiarabien

stöttar regeringen i landet Jemen.

Regeringen och Huhti

krigar mot varandra i Jemen.

Huhti får stöd i kriget

av landet Iran.

Kriget i Jemen

har blivit värre

den senaste tiden.

Fler än 100 tusen människor

har tvingats fly

på grund av de senaste striderna.

Det säger Förenta Nationerna, FN.

Saudiarabien och flera

andra länder är oroade över

att gruppen Huhti

tagit över några öar i Röda havet,

öarna Hanish.

Öarna är viktiga för

att ha kontroll på båtar

som åker förbi i havet.

Saudiarabiens båtar med olja

kan få stora problem.

Det kan bli svårt för båtarna

att passera förbi där.

Röda havet och öarna

ligger på Saudiarabiens västra sida.

På Saudiarabiens östra sida

finns havet Persiska viken

och sundet Hormuz.

Där är det också problem.

Där stoppar Iran

båtar med olja

som vill passera.

Nyligen träffades ledarna

för Saudiarabien och Egypten.

De pratade om problemen

med Huhti och Iran.

8 SIDOR/TT