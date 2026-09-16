Världen
Ett hus som blivit skadat när gruppen Huhti gjort attacker mot södra Saudiarabien. Foto: Saudi Press Agency/AP/TT
Några personer i gruppen Huthi. De strider mot regeringen i Jemen. Foto: Ansar Allah Media Office/AP/TT
Många tusen människor har tvingats lämna sina hem i Jemen på grund av de senaste striderna. Foto: Marzouq Al Jabri/AP/TT
Saudiarabiens ledare Mohammed bin Salman träffade nyligen Egyptens ledare Abdel-Fattah al-Sisi för att prata om problemen med Huhti. Foto: Egyptian Presidential Press Office/AP/TT
Nya attacker av Huhti
Gruppen Huhti från Jemen
har gjort nya attacker
i södra Saudiarabien.
Minst 13 personer är skadade.
Det säger Saudiarabien.
I onsdags sa gruppen Huhti
att de också har skjutit ner
ett stridsflygplan
från Saudiarabien.
Militärer i Saudiarabien
säger samtidigt att de
skjutit ner en drönare
som gruppen Huhti skickat
mot staden Mecka.
Gruppen Huhti är fiender
till Saudiarabien.
Det beror på att Saudiarabien
stöttar regeringen i landet Jemen.
Regeringen och Huhti
krigar mot varandra i Jemen.
Huhti får stöd i kriget
av landet Iran.
Kriget i Jemen
har blivit värre
den senaste tiden.
Fler än 100 tusen människor
har tvingats fly
på grund av de senaste striderna.
Det säger Förenta Nationerna, FN.
Saudiarabien och flera
andra länder är oroade över
att gruppen Huhti
tagit över några öar i Röda havet,
öarna Hanish.
Öarna är viktiga för
att ha kontroll på båtar
som åker förbi i havet.
Saudiarabiens båtar med olja
kan få stora problem.
Det kan bli svårt för båtarna
att passera förbi där.
Röda havet och öarna
ligger på Saudiarabiens västra sida.
På Saudiarabiens östra sida
finns havet Persiska viken
och sundet Hormuz.
Där är det också problem.
Där stoppar Iran
båtar med olja
som vill passera.
Nyligen träffades ledarna
för Saudiarabien och Egypten.
De pratade om problemen
med Huhti och Iran.
8 SIDOR/TT
16 september 2026
Hur kan man skjuta mot Mekka??? Vad vill de HUHTI???
Hej Luisa,
Gruppen Huthi krigar
framför allt i Jemen mot regeringen där.
Men eftersom regeringen får stöd
av Saudiarabien
så verkar Huhti också
gjort attacker i Saudiarabien.
Hälsningar 8 Sidor
Strider muslimer mot varandra 8 sidor???
Hej,
i Jemen är de flesta människor muslimer.
Men kriget verkar inte handla mest
om religion utan om vem som ska
ha makten i landet.
Det säger experter.
Hälsningar 8 Sidor
för mig är det mycket konstigt att muslimer skjuter på mekka?? då är det inga riktiga muslimer.